Напоминаем! С 11 марта в Эстонии начнут действовать строгие ограничения

Бани, СПА, бассейны и водные центры
До 11 апреля предназначенные для публичного использования бани, СПА, водные центры и бассейны должны быть закрыты.
Ограничение не распространяется на членов и кандидатов во взрослую и молодежную сборные Эстонии, спортсменов высшей лиги, людей с особыми потребностями, реабилитационную деятельность и тренировки людей, связанных с государственной обороной и внутренней безопасностью.
Банями, как услугой, организованной местным самоуправлением, могут пользоваться люди, у которых дома отсутствуют условия для мытья.
Публичные собрания, мероприятия, богослужения, культурные и развлекательные мероприятия в помещениях и вне их
До 11 апреля все публичные помещения должны быть закрыты для посетителей. Это касается театров, кино, музеев, выставочных залов, конференций, а также детских игровых комнат, кегельбанов и бильярдных, ночных клубов, казино и т.п. В учреждениях, где можно проводить работу внутри организации, ее разрешено продолжать, соблюдая меры профилактики. Например, это касается репетиций в театрах и исследовательской работы в музеях.
Ограничения не распространяются на конференции, концерты и театральные представления, транслирующиеся по интернету, в которых участвуют только выступающие и необходимый вспомогательный персонал.
Во всех публичных помещениях запрещено проводить мероприятия по частному заказу.
Церкви могут оставаться открытыми для индивидуальных молитв, публичные богослужения и религиозные обряды не разрешены. По-прежнему можно проводить церемонии прощания с усопшими, но это рекомендуется делать в узком кругу близких, соблюдая по возможности правило 2+2 и нося маски. Не рекомендуется проводить дома поминки, если в них участвуют не только члены живущей в доме семьи.
В Европе назвали примерный срок завершения пандемии
"Умерли в один день": как свадебная фотосессия стала трагедией
Ни в коем случае не покупайте эти сувениры в Турции
Японские врачи отправят на свалку часть вакцин Pfizer