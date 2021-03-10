Напоминаем! С 11 марта в Эстонии начнут действовать строгие ограничения

Правило 2+2 начнет действовать в публичных местах и вне помещений

C 11 марта в публичных местах вне помещений разрешено передвигаться максимум вдвоем, соблюдая с другими окружающими дистанцию не менее двух метров. Ограничение не распространяется на семьи и ситуации, когда его разумное соблюдение не представляется возможным. Правило 2+2 следует соблюдать везде, передвигаясь в общественном пространстве, как на улицах, детских площадках, в парках и на парковках, так и на природе, когда, например, во время похода вы встречаете других людей. Правило 2+2 уже и раньше действовало везде в публичном пространстве внутри помещений.

Образование

С 11 марта на дистанционное обучение должны перейти также ученики 1-4 классов, кроме того к контактному обучению не допускаются ученики, сдающие выпускные экзамены в основной школе и государственные экзамены в гимназии. В качестве исключения предусмотрено, что ученики начальных классов в случаях, когда этого не избежать, все же могут находиться в здании школы и участвовать в организованной там деятельности.

Учитывая ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса, в школе может находиться ученик, который нуждается во вспомогательных образовательных услугах и консультациях для достижения результатов обучения, участвует в практических занятиях, сдает экзамены и тесты. В дальнейшем, минимум до 11 апреля, нельзя проводить контактную подготовку к олимпиадам.

Правительство настоятельно советует без крайней необходимости не водить детей в детский сад. Министерство образования и науки вышлет образовательным учреждениям инструкции по безопасной организации учебного процесса, в которых повторит также информацию об основных мерах профилактики и организации работы.

Занятия спортом, тренировки, молодежная работа, деятельность и образование по интересам, дополнительное образование и повышение квалификации в помещениях и вне их

С 11 марта в публичных помещениях запрещены все вышеперечисленные виды деятельности.

В помещениях продолжать тренировки могут только профессиональные спортсмены, участвующие в соревновательной системе спортивных союзов, члены взрослой и молодежной сборной Эстонии и кандидаты в нее, а также игроки высшей лиги командных видов спорта. Игрокам первой лиги тренироваться в помещениях запрещено.