Напоминаем! Не явившихся на учение резервистов может ждать штраф или арест

В связи с перегрузкой сервера было обнародовано место сбора. Призванные сегодняшним решением правительства на дополнительные учебные сборы резервисты 61-го батальона службы тыла должны безотлагательно явиться по адресу Пайде мнт 96, город Тапа.

Как говорил ранее пресс-секретарь Сил обороны капитан Айво Вахеметс, по закону каждый резервист обязан сообщить, если его контактные данные изменились. Он отметил, что помимо перечисленных выше методов Силы обороны оповещают об учениях также через СМИ, социальные сети и свои интернет-каналы. ”Даже если у резервиста нет интернет-связи или телефона, он может в любом из общественных интернет-пунктов проверить на сайте eesti.ee, должен ли он участвовать в учениях”, — отметил Вахеметс.

"Мы доверяем своим резервистам и уверены, что если они получили приглашение, то и примут участие в учениях, а если не примут или не успеют вовремя, то сообщат нам об этом. Силы обороны не ставят перед собой цели наказать кого-то”, — отметил он. Капитан подчеркнул, что участие в дополнительных учениях является обязательным и если резервист не может прибыть на место, то должен сообщить об этом при первой же возможности. За игнорирование призыва ему может грозить штраф в размере до 300 штрафных единиц или арест.