Напоминаем: на выходных Лаагна теэ полностью закрыта в связи со съемками

Мосты над Лаагна теэ останутся открыты для движения, за исключением перерывов продолжительностью до 5 минут для обеспечения безопасности во время низких полетов воздушного транспорта.

Съемки кинофильма режиссера Кристофера Нолана на Лаагна теэ продлятся до 21 июля.

Напоминаем, что в связи с временным закрытием Лаагна теэ, большинство автобусов будут перенаправлены в объезд по улице Пунане.