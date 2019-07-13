13.07.2019, 12:01
Напоминаем: на выходных Лаагна теэ полностью закрыта в связи со съемками
В субботу и воскресенье для поездок в Ласнамяэ придется воспользоваться объездными путями, Лаагна теэ будет полностью закрыта в связи со съемками фильма "Tenet" Кристофера Нолана.
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