13.07.2019, 12:01

Напоминаем: на выходных Лаагна теэ полностью закрыта в связи со съемками


rus.delfi.ee
EST
Напоминаем: на выходных Лаагна теэ полностью закрыта в связи со съемками
Foto: Andres Putting

В субботу и воскресенье для поездок в Ласнамяэ придется воспользоваться объездными путями, Лаагна теэ будет полностью закрыта в связи со съемками фильма "Tenet" Кристофера Нолана.

Мосты над Лаагна теэ останутся открыты для движения, за исключением перерывов продолжительностью до 5 минут для обеспечения безопасности во время низких полетов воздушного транспорта.

Съемки кинофильма режиссера Кристофера Нолана на Лаагна теэ продлятся до 21 июля.

Напоминаем, что в связи с временным закрытием Лаагна теэ, большинство автобусов будут перенаправлены в объезд по улице Пунане.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: