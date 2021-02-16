Нападавший на тюремных чиновников экс-заключенный Вируской тюрьмы вновь отправится за решетку
В понедельник утром Вируский уездный суд утвердил соглашение, по которому 45-летний мужчина, в 2019 году неоднократно нападавший и угрожавший сотрудникам Вируской тюрьмы, снова отправится за решетку. Мужчину, который освободился летом 2020-го, приговорили к двум годам тюремного заключения, пишет rus.err.ee.
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