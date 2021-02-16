16.02.2021, 17:58

Нападавший на тюремных чиновников экс-заключенный Вируской тюрьмы вновь отправится за решетку


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Tartu vangla ekskursioon
Иллюстративное фотоFoto: Argo Ingver

В понедельник утром Вируский уездный суд утвердил соглашение, по которому 45-летний мужчина, в 2019 году неоднократно нападавший и угрожавший сотрудникам Вируской тюрьмы, снова отправится за решетку. Мужчину, который освободился летом 2020-го, приговорили к двум годам тюремного заключения, пишет rus.err.ee.

В 2019 году, когда мужчина отбывал в Вируской тюрьме наказание за насильственные действия, он неоднократно нападал на тюремных чиновников и причинял вред их здоровью, передает пресс-служба Вируской окружной прокуратуры.

Также осужденный несколько раз угрожал охранникам насилием, и у тюремных чиновников были основания полагать, что, выйдя на свободу, он воплотит свои угрозы в жизнь.

Мужчине предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти.

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