Нападавший на тюремных чиновников экс-заключенный Вируской тюрьмы вновь отправится за решетку

В 2019 году, когда мужчина отбывал в Вируской тюрьме наказание за насильственные действия, он неоднократно нападал на тюремных чиновников и причинял вред их здоровью, передает пресс-служба Вируской окружной прокуратуры.

Также осужденный несколько раз угрожал охранникам насилием, и у тюремных чиновников были основания полагать, что, выйдя на свободу, он воплотит свои угрозы в жизнь.

Мужчине предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти.