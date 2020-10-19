Налоговый: имеющий задолженности действительный руководитель предприятия не избавится от долгов, даже покинув это предприятие

В январе 2019 г. вступило в силу изменение в Законе о налогообложении, благодаря которому НТД получил дополнительные возможности для взыскания задолженности по налогам с руководителя предприятия, который умышленно причинил государству налоговый ущерб. Судебная практика показала, что использование т.н. «танкистов», ликвидаторов или подставных предприятий не спасает действительного руководителя предприятия от оплаты задолженности по налогам, которую он допустил. При этом просрочивший с уплатой налогов руководитель должен учитывать также добавляющуюся внушительную сумму интрессов.

По словам руководителя службы юридического отдела НТД Рево Краузе, служба особого производства НТД занимается такими лицами (их насчитывается около сотни в год), которые пытались уклониться от оплаты задолженности по налогам предприятия: «В этом году мы выиграли в суде 86,4% споров по делам об административной ответственности, в результате которых оставили в силе задолженности на общую сумму 3,2 миллиона евро. Таким образом, важно осознавать несостоятельность распространённых в обществе мнений об успешном использовании разных схем».

В экономически сложное время у предприятий часто могут возникать трудности с исполнением финансовых обязательств, но уклонение от оплаты задолженности по налогам при помощи различных схем влечёт за собой только увеличение суммы интрессов. «Рекомендуем испытывающим трудности предприятиям обратиться в НТД и вместе с налоговым управляющим найти решение для оплаты задолженности. Например, можно ходатайствовать об оплате задолженности по налогам в рассрочку и получить льготу с интресса», – поясняет Краузе.

Также Краузе напоминает, что подставные лица, или т.н. «танкисты», которые подписываются на руководство предприятием за вознаграждение, создают себе серьёзные проблемы. «На практике случались казусы, когда подставной руководитель, желая получить лёгкие деньги, оказывался в ситуации, в которой «танкисту» приходилось самому оплачивать задолженность предприятия по налогам вместе с интрессами», – предупреждает Краузе.