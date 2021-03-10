Налогово-таможенный департамент закрывает все бюро обслуживания

В соответствии с первоначальным планом бюро обслуживания вновь откроются 12 апреля. Закрытие обозначает, что бумажные налоговые декларации нельзя предоставить в бюро обслуживания, а также там не ведётся консультирование клиентов. Таможенное обслуживание остаётся открытым. Срок предоставления деклараций о доходах физических лиц — это 30 апреля, но и после него НТД будет принимать бумажные налоговые декларации по меньшей мере до конца мая.

”С четверга Правительство Республики вводит жёсткие ограничения в стране, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Для того, чтобы помочь сократить контакты, а также защитить здоровье наших клиентов и сотрудников, мы решили закрыть бюро обслуживания”, — сказала руководитель сферы обслуживания клиентов Хели Кулламаа.

Кулламаа добавила, что львиная доля деклараций о доходах представлена в электронном виде, но всегда найдутся люди, которые предпочитают заполнять декларации на бумаге. ”В связи с закрытием бюро обслуживания мы будем принимать декларации также после истечения срока, однако рекомендуем Вам по возможности предоставить декларацию в электронном виде”, — сказала сказал она.

По состоянию на сегодняшний день было предоставлено 585 000 деклараций, из которых 98,5% было предоставлено в электронном виде. На основании представленных деклараций будет возвращено 175 миллионов евро переплаченного подоходного налога, а к доплате назначено 21 миллион евро. На сегодняшний день возвращено 110 миллионов евро. Кроме того, 3100 человек направили на пожертвование переплаченный подоходный налог в размере 134 000 евро.

Все электронные каналы и инфотелефоны НТД продолжают работать — открыты инфотелефоны: для частных клиентов 880 0811; для бизнес-клиентов 880 0812; для клиентов, нуждающихся в таможенной информации, 880 0814; и для клиентов, нуждающихся в информации о налоговых услугах в электронном виде 880 0815; а также имеется возможность написать по э-почте: eraklient@emta.ee, ariklient@emta.ee, tolliinfo@emta.ee или e-maks@emta.ee соответственно.