Налогово-таможенный департамент открыл обновленную среду самообслуживания e-MTA

По словам заместителя генерального директора Трийн Раапер, обновлённая e-MTA представляет собой более понятную и современную среду, в которой пользователи получают удобный обзор своих налоговых и таможенных дел. ”Наша основная цель заключается в обеспечении наиболее дружественной к пользователям среды, чтобы клиент мог напрямую общаться с Департаментом в удобном формате, самостоятельно заниматься дизайном своего рабочего стола с использованием ссылок и удобно пользоваться услугами в своих электронных устройствах”, — пояснила Раапер.

”Важно также и то, что при помощи современных технологий мы можем быстро вводить в среду необходимые изменения и обновления, что позволяет постоянно её совершенствовать на основе полученной от пользователей обратной связи”, — добавила Раапер.

e-MTA — понятная и дружественная к пользователю среда, в которой учтены аспекты реальной жизни и для совершения повседневных действий в которой специальное обучение не требуется. При необходимости каждый предприниматель или частное лицо может самостоятельно справляться в среде с исполнением своих налоговых и таможенных обязательств.

В течение первых дней возможны кратковременные сбои в работе e-MTA, департамент приносит свои извинения за возможные неудобства.



Важнейшие элементы рабочего стола e-MTA





Главная страница. На главной странице пользователь получает быстрый обзор состояния всех своих данных, в т.ч. обзор всех деклараций, требований и счетов предоплаты, исходя из предоставленных пользователю прав и полномочий.

Просмотр представляемого лица. В просмотре представляемого лица выбрано одно конкретное представляемое лицо (физическое или юридическое лицо), и информация отображается только в связи с соответствующим конкретным лицом.