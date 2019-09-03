Налогово-таможенный департамент открыл обновленную среду самообслуживания e-MTA

Меню и навигация. Основное меню с разными э-услугами теперь расположено по левому краю экрана. На главной странице доступны пункты меню в разрезе всех видов лиц (физическое лицо, физическое лицо-предприниматель, юридическое лицо). Сохраняемые быстрые ссылки повышают удобство пользователей при срочном поиске или предоставлении информации. Также упрощает и ускоряет нахождение э-услуг и информации возможность использования функции ”поиск”.
Центр оказания помощи. Для оперативного запроса и получения помощи на каждой странице можно начать веб-беседу, получить дополнительную информацию, исходя из контекста, и ознакомиться с ответами на часто возникающие вопросы.
Общение и доставка документов. Пользователь может начать веб-беседу с MTA для получения ответов на свои вопросы. MTA имеет возможность доставлять пользователю извещения, справки и документы.
Учёт. Можно видеть сальдо по различным требованиям, остаток по счёту предоплаты, также можно совершать поиск требований и действий по требованиям посредством различных элементов фильтра. Для пользователя создаётся возможность составления запроса по сальдо и подачи ходатайств о возврате.
Главная страница и рабочий стол таможни — обзор всех таможенных деклараций. В разделе таможни пользователь найдёт все услуги, связанные с таможенными услугами, а также ввозом и вывозом товаров.
Главная страница и рабочий стол налогов — обзор всех налоговых деклараций. В разделе налогов сведены все услуги, связанные с возникновением или исполнением налоговых обязательств. Здесь пользователь найдёт декларации по подоходному и социальному налогам, декларацию по подоходному налогу физического лица, а также акцизные сборы, земельный налог, налог с оборота, местные налоги и т.д.
Комментарии партнёров
По словам заместителя директора центра инфотехнологий Министерства финансов Марека Мяги, с технической точки зрения новая среда самообслуживания базируется на современной, ориентированной на услуги, архитектуре и модулярной системе, при этом по максимуму использованы решения свободного обеспечения. ”Такое построение позволяет снизить расходы на функционирование инфосистемы, а также ускоряет и упрощает техническую поддержку и возможные дальнейшие разработки”, — прокомментировал Мяги.
Руководитель подразделения развития предприятия Nortal Eesti Атс Альбре: ”Нам приятно быть партнёром в реализации проекта, который в очередной раз доказывает, что Налогово-таможенный департамент является флагманом среди госучреждений Эстонии и налоговых служб в мире в процессе создания услуг публичного сектора, ориентированных на интересы гражданина и клиента. Обновлённые услуги позволяют сэкономить бесценное время и упрощают жизнь чиновников и всех граждан”.
По мнению председателя правления предприятия Icefire Вильве Вене, новая среда самообслуживания e-MTA является уникальной в мире услугой и прекрасным примером инноваций и сотрудничества публичного и частного секторов. ”Нам очень приятно, что своими финансовыми и технологическими компетенциями мы совершаем вклад в развитие электронных услуг Эстонии, которые обеспечивают слаженное и гибкое общение с государством”, — добавила Вене.
По словам менеджера по проектам предприятия Cybernetica Пирет Фреуденталь, речь идёт о глобальном шаге в обновлении систем e-MTA, в ходе которого таможенные системы были интегрированы через общий интерфейс в новый рабочий стол клиента: ”Налогово-таможенный департамент уже несколько десятилетий является для нас важным стратегическим партнёром. Очередные обновления обеспечивают надёжность системы при переходе к работе в новой среде, а также упрощают и обеспечивают удобство добавления новых услуг и приложений в будущем”, — прокомментировала Фреуденталь.
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