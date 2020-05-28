28.05.2020, 10:20

Налоговики обнаружили на стройках 13 работников, которые работали ”по-черному”. Среди них и граждане Украины

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erinevatel hinnangutel võib Eestis praegu olla 20 000–60 000 välisriigist saabunud töötajat.
erinevatel hinnangutel võib Eestis praegu olla 20 000–60 000 välisriigist saabunud töötajat. Foto: Jaanus Lensment

Аудиторы Налогово-таможенного департамента (НТД) 20 и 26 мая проверили строительные объекты в Ляэнемаа и Рапламаа. На девяти объектах было обнаружено 13 человек, которые не были внесены в регистр трудовых отношений, среди них было четверо граждан Украины, нелегально работающих в Эстонии.

Четыре объекта находились в Хаапсалу, один в Паливере, один в Мярьямаа, один в Кохила и один в Рапла. На пяти объектах из девяти все работники для выполнения работы были оформлены корректно.

Проверки на строительных объектах являются частью деятельности по борьбе с выплатами заработных плат в конвертах. Если работник не внесён в регистр трудовых отношений, то он является официально не оформленным на работу и, как правило, за него не выплачиваются налоги за рабочую силу. Проверки проводились вместе с Департаментом полиции и погранохраны, а также Трудовой инспекцией.

По словам руководителя подразделения налогового аудита Западного региона НТД Айри Лепассаре, выплаты заработных плат в конвертах, по-прежнему, остаётся самой большой налоговой проблемой в Эстонии, из-за чего наше государство в прошлом году недополучило, по оценкам, 134 миллиона налоговых поступлений. По оценкам, около 6% работников получают так называемую заработную плату в конверте и 25% эстонских предприятий частично платят своим работникам заработные платы в конвертах.

”В Ляэнемаа ситуация хуже, чем в среднем по Эстонии, здесь около 28% предприятий имеют риск выплат заработных плат в конвертах; в Рапламаа он составляет 24,6%”, — сказала Лепассар.

НТД увещевает о том, что люди, принимая заработную плату в конверте, отказываются от значимых преимуществ, необходимость которых возникает особенно во время кризиса. Например, получатели заработной платы в конверте остаются без компенсаций по болезни, страхования по безработице и возможности получать справедливое родительское пособие. Также корректно оформленное рабочее место и официальная зарплата обеспечивают законодательную защиту от работодателя, если возникнет трудовой спор. Кроме того, необходимо учитывать, что НТД вправе взыскать неуплаченный подоходный налог с работника.

”К сожалению, плохие стороны работы ”по-чёрному” часто обнаруживаются только после потери работы. Мы это остро ощущаем в нынешней ситуации, когда без государственного пособия, предназначенного именно для рабочих, остаются те, кто работал неофициально и за кого не платились налоги. Следовательно, именно в экономически сложные времена крайне важно, чтобы люди ознакомились со своими правами и обязанностями”, — сказала Лепассар.

Аудиторы НТД неоднократно посещали строительные объекты в Ляэнемаа и Рапламаа, в том числе различные объекты госпоставок, на которых были выявлены различные проблемы. На строительных площадках, проверенных 20 мая в Ляэнемаа, также имелся объект госпоставки, на котором ранее были выявлены нарушения.

”Недопустимо, чтобы на объектах госпоставок работали предприятия, чьи налоговые дела не в порядке. По этой части мы сотрудничаем с поставщиками и сами также реагируем, если видим налоговые нарушения. Также важно, чтобы публичный сектор сам не пользовался услугами нечестных предпринимателей при заказе работ и сам, будучи заказчиком, уделял бы больше внимания информации о субподрядчиках. Конкуренция на строительном рынке поэтому станет более честной, а также улучшится качество работы и будет соблюдение сроков”, — прокомментировала Лепассар.

НТД сильно фокусируется на обеспечении честной конкуренции после чрезвычайной ситуации и проверки на строительных площадках проводятся по всей Эстонии.

Сотрудники НТД в 2019 провели 906 проверок, связанных уплатой налогов за рабочую силу, в результате чего к доплате было назначено в общей сложности 8,2 миллионов евро налогов. Персональные беседы-консультации были проведены с 6 233 руководителями предприятий, после чего треть из них улучшила своё налоговое поведение, а уплата налогов за их рабочую силу значительно повысилась на их предприятиях.

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