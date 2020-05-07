Налоговая начала уплачивать за FIE авансовые платежи по соцналогу за первый квартал

В Эстонии зарегистрировано около 28 000 FIE, из которых у 7 426 имелась обязанность по уплате авансового платежа по социальному налогу за первый квартал.

Авансовый платёж по социальному налогу до сих пор не уплачен у 7 426 FIE на общую сумму 800 000 евро. Они сами ничего не должны делать — сумма, перечисляемая на счёт предоплаты, автоматически идёт на покрытие долга. FIE, которые произвели рассрочку своего долга, получат на свой счёт предоплаты сумму в размере авансового платежа, которую они могут использовать при желании для выполнения графика рассрочки своего долга.

НТД возвращает уже уплаченные авансовые платежи по социальному налогу на общую сумму 2,5 миллионов евро 5 679 человекам. Сумма перечисляется им обратно на счета предоплаты, откуда они могут её либо снять, либо оставить для покрытия будущих обязанностей.

На этой неделе НТД отправит тем FIE, у которых имелась обязанность по уплате авансового платежа по социальному налогу, также электронные письма с точными инструкциями о том, как необходимо действовать. Имеется ли у FIE соответствующая обязанность, при необходимости можно проверить в среде самообслуживания э-НТД.

Как FIE, так и другим налогоплательщикам не начисляются с 1 марта до окончания чрезвычайной ситуации проценты с налоговой задолженности, а также позже не будут уплачиваться проценты с задолженности, возникший в этот период.

FIE, попавшим в платёжные трудности, необходимо корректно представить декларацию о доходах, иначе государство не может получить адекватную оценку о состоянии предпринимателей.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

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и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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