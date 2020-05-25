Налоговая департамент открыла общедоступную информацию по запросам о задолженностях

”Мы остановили во время чрезвычайной ситуации начисление процентов к задолженностям и предоставили предпринимателям время до тех пор, пока государство не разработало меры поддержки, которые можно стало применять. Также предпринимателям пришлось пересмотреть свои действия и прогнозы в новой непредвиденной ситуации. Поэтому в тот промежуток время не нужно было оформлять рассрочку долга”, — сказала руководитель отдела учёта и администрирования долгов Налогово-таможенного департамента (НТД) Лийна Йыытс.

”В последние недели мы призывали все предприятия, у которых имеются временные трудности с уплатой налогов, оформить рассрочку своего долга и на сегодняшний день мы уже рассмотрели большую часть запросов.

Ходатайство о рассрочке налоговой задолженности можно удобно представить в э-НТД. Рассрочка предоставляет бизнес-партнёру сигнал о том, что предприятие занимается своим долгом, несмотря на трудности; также при рассрочке можно получить скидку на проценты по долгу”, — добавила Йыытс.

В чрезвычайной ситуации возникла налоговая задолженность свыше 50 евро у более 10 000 предприятий, на общую сумму 128 миллионов евро.

С предприятиями, имеющими налоговую задолженность, НТД желает сотрудничать максимально гибко с учётом ситуации. Предпосылкой рассрочки является то, что предприятие своевременно представило обязательные декларации, а в случае налоговой задолженности проходатайствует о её рассрочке. На сегодняшний день почти 4 000 из них оформили рассрочку долга. Ходатайство о рассрочке долга не было представлено почти 6 000 налоговыми должниками.

НТД может предоставить на налоговую задолженность скидку до 100% процентной ставки. Окончательное решение о величине данной скидки принимает налоговый управляющий, однако обязательно должно быть выполнено как минимум одно из двух условий:

· ранее 1 марта 2020 у предприятия отсутствовала налоговая задолженность или она была корректно рассрочена, без отставания;

· долг составляет менее 20 000 евро.

Некоторые люди при рассрочке получают скидку 50% процентной ставки.