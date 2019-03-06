Налоги, рост пенсий и русские школы. Ратас намерен в переговорах придерживаться данных избирателям обещаний

”Как я и обещал сторонникам и членам партии, Центристская партия будет отстаивать свои принципы: сплоченное и солидарное общество”, — сказал Ратас.

”Наша позиция заключается в том, что мы не готовы к изменениям в налоговой системе, которые привели бы к увеличению неравенства в доходах. Мы не согласны и с тем, что, если мы говорим об эстоно- и русскоязычном образовании, то надо предоставить качественное обучение эстонскому языку и через это поднять уровень владения языком среди молодежи. Партия реформ при этом выступает просто за упразднение русскоязычных школ. Также мы безусловно стоим за рост пенсий”.

”Я не согласен делать налоговые подарки более зажиточным слоям населения. Мы все время стояли за уменьшение неравенства. Это правильное направление отмечалось даже в рапортах ЕС”.

На тему того, какое министерское кресло Ратас мог бы занять и намерен ли занять вообще, он спекулировать отказался. ”Переговоры с Партией реформ еще даже не начались. Давайте не будет говорить о правительстве? Я хочу стоять за принципы Центристской партии. Сейчас вопрос заключается не в должностях”.

Чуть позже Центристская партия разослала официальное пресс-сообщение:

Ратас: мы не отступимся от своего принципа строить справедливое государство для всех

Председатель Центристской партии Юри Ратас отметил, что решение о том, начнет ли партия коалиционные переговоры с реформистами должно принять руководство партии. Если поступит такой сигнал, то партия приступит к переговорам и будет отстаивать принципиальную позицию, которая заключается в создании справедливого государства.