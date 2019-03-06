Налоги, рост пенсий и русские школы. Ратас намерен в переговорах придерживаться данных избирателям обещаний

Председатель Центристской партии Юри Ратас отметил, что центристы благодарят 130 000 человек, которые поддержали их на выборах, сделав свой выбор в пользу строительства справедливого, сильного и заботливого государства. ”Мы стоим за интересы всех наших избирателей и благополучие всех жителей Эстонии. Вне зависимости от того, продолжит Центристская партия свою работу в правительстве или будет в оппозиции”, — отметил Юри Ратас.
Ратас добавил также, что еще до полудня от Партии реформ поступали противоречивые сигналы. ”Изначально лидер реформистов Кая Каллас дала четко понять, что партия предпочитает создание новой коалиции с Социал-демократической партией и Отечеством. Теперь сделали официальное предложение нам. Сегодня вечером у меня состоится встреча с председателем Партии реформ Каей Каллас, чтобы обсудить это предложение. После этого правление Центристской партии сформирует свою позицию”, — заявил Юри Ратас, отметив, что решение о начале коалиционных переговорах должно вынести руководство партии.
Председатель Центристской партии четко заявил, что если центристы и реформисты сядут за стол переговоров, то от своих принципиальных позиций партия не отступится. ”Для нас важно отстаивать интересы людей с низким и средним доходом, провести внеочередное повышение пенсий, сохранить солидарную систему здравоохранения, а также пособия фермерам и, конечно же, продолжить расширять систему общественного транспорта. Мы не согласны с налоговыми изменениями, обременяющими бюджет и углубляющими неравенство по доходам, которое даст ежемесячно дополнительно 100 евро состоятельной части общества, но не принесет никакой выгоды подавляющему большинству населения”, — напомнил Ратас о главных предвыборных обещаниях центристов.
Также по словам Юри Ратаса для Центристской партии крайне важно добиться того, чтобы все дети и молодежь Эстонии имели качественное образование и хорошее знание эстонского языка. ”К сожалению, до сих пор Партия реформ не смогла решить эти вопросы по существу, сделав лишь перед выборами предложение просто закрыть школы с русским языком обучения. Наше желание состоит в том, чтобы дети, для которых русский является родным языком, как можно лучше владели эстонским языком и, в то же время, имели возможность получить качественное образование”, — заявил Юри Ратас.
Ратас напомнил, что настало время оставить в стороне предвыборную риторику и обсудить по существу, как Эстонии двигаться дальше. ”Центристская партия по-прежнему стоит за целостное развитие Эстонии и благополучие каждого человека, вне зависимости от пола, возраста, дохода, национальности и места жительства”, — добавил председатель Центристской партии Юри Ратас.