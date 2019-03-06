06.03.2019, 13:28

Налоги, рост пенсий и русские школы. Ратас намерен в переговорах придерживаться данных избирателям обещаний

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существенно обновлено в 14:24
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Налоги, рост пенсий и русские школы. Ратас намерен в переговорах придерживаться данных избирателям обещаний
Ilmar Saabas / Ekspress Meedia

Лидер центристов Юри Ратас сказал, что в ходе коалиционных переговоров Центристская партия будет придерживаться данных избирателям обещаний.

”Как я и обещал сторонникам и членам партии, Центристская партия будет отстаивать свои принципы: сплоченное и солидарное общество”, — сказал Ратас.

”Наша позиция заключается в том, что мы не готовы к изменениям в налоговой системе, которые привели бы к увеличению неравенства в доходах. Мы не согласны и с тем, что, если мы говорим об эстоно- и русскоязычном образовании, то надо предоставить качественное обучение эстонскому языку и через это поднять уровень владения языком среди молодежи. Партия реформ при этом выступает просто за упразднение русскоязычных школ. Также мы безусловно стоим за рост пенсий”.

”Я не согласен делать налоговые подарки более зажиточным слоям населения. Мы все время стояли за уменьшение неравенства. Это правильное направление отмечалось даже в рапортах ЕС”.

На тему того, какое министерское кресло Ратас мог бы занять и намерен ли занять вообще, он спекулировать отказался. ”Переговоры с Партией реформ еще даже не начались. Давайте не будет говорить о правительстве? Я хочу стоять за принципы Центристской партии. Сейчас вопрос заключается не в должностях”.

Чуть позже Центристская партия разослала официальное пресс-сообщение:

Ратас: мы не отступимся от своего принципа строить справедливое государство для всех

Председатель Центристской партии Юри Ратас отметил, что решение о том, начнет ли партия коалиционные переговоры с реформистами должно принять руководство партии. Если поступит такой сигнал, то партия приступит к переговорам и будет отстаивать принципиальную позицию, которая заключается в создании справедливого государства.

Председатель Центристской партии Юри Ратас отметил, что центристы благодарят 130 000 человек, которые поддержали их на выборах, сделав свой выбор в пользу строительства справедливого, сильного и заботливого государства. ”Мы стоим за интересы всех наших избирателей и благополучие всех жителей Эстонии. Вне зависимости от того, продолжит Центристская партия свою работу в правительстве или будет в оппозиции”, — отметил Юри Ратас.

Ратас добавил также, что еще до полудня от Партии реформ поступали противоречивые сигналы. ”Изначально лидер реформистов Кая Каллас дала четко понять, что партия предпочитает создание новой коалиции с Социал-демократической партией и Отечеством. Теперь сделали официальное предложение нам. Сегодня вечером у меня состоится встреча с председателем Партии реформ Каей Каллас, чтобы обсудить это предложение. После этого правление Центристской партии сформирует свою позицию”, — заявил Юри Ратас, отметив, что решение о начале коалиционных переговорах должно вынести руководство партии.

Председатель Центристской партии четко заявил, что если центристы и реформисты сядут за стол переговоров, то от своих принципиальных позиций партия не отступится. ”Для нас важно отстаивать интересы людей с низким и средним доходом, провести внеочередное повышение пенсий, сохранить солидарную систему здравоохранения, а также пособия фермерам и, конечно же, продолжить расширять систему общественного транспорта. Мы не согласны с налоговыми изменениями, обременяющими бюджет и углубляющими неравенство по доходам, которое даст ежемесячно дополнительно 100 евро состоятельной части общества, но не принесет никакой выгоды подавляющему большинству населения”, — напомнил Ратас о главных предвыборных обещаниях центристов.

Также по словам Юри Ратаса для Центристской партии крайне важно добиться того, чтобы все дети и молодежь Эстонии имели качественное образование и хорошее знание эстонского языка. ”К сожалению, до сих пор Партия реформ не смогла решить эти вопросы по существу, сделав лишь перед выборами предложение просто закрыть школы с русским языком обучения. Наше желание состоит в том, чтобы дети, для которых русский является родным языком, как можно лучше владели эстонским языком и, в то же время, имели возможность получить качественное образование”, — заявил Юри Ратас.

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Ратас напомнил, что настало время оставить в стороне предвыборную риторику и обсудить по существу, как Эстонии двигаться дальше. ”Центристская партия по-прежнему стоит за целостное развитие Эстонии и благополучие каждого человека, вне зависимости от пола, возраста, дохода, национальности и места жительства”, — добавил председатель Центристской партии Юри Ратас.

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