Найденный на заводе M.V Wool штамм листериоза привел к смерти новорожденного

Хотя как производитель M.V. Wool, так и министр сельской жизни Март Ярвик утверждали, что нет доказательств, что хотя бы одна из смертей жертв листериоза была вызвана найденным на рыбоперерабатывающем заводе штаммом ST1247, с редакцией связалась потерявшая из-за листериоза своего новорожденного ребенка мать, сообщившая, что возбудителем болезни был именно штамм ST1247.

Таким образом, число жертв листериоза в Эстонии выросло до трех.

Врач Айно Рыым подтвердил, что к смерти ребенка привело заражение матери бактерией листериоза, через кровь матери болезнь передалась и новорожденному.

"После смерти ребенка во время вскрытия было произведено исследование его органов, везде была найдена такая же бактерия, что и у матери", - сказал Рыым.

Как сказал Рыым, лабораторные анализы подтвердили что смерть вызвал бактериальный штамм ST1247. Таким образом, есть документальное подтверждение тому, в чем и представители завода, и министр до сих пор сомневались: всего лишь один час прожившая Марта умерла именно от бактерии ST1247.

Первый случай, показавший связь между рыбоперерабатывающим производством M.V. Wool и инфекцией листериоза, относится к июню 2018 года.

В течение последних недель M.V. Wool убрал из продажи часть своей продукции и провел на заводе полную двухдневную дезинфекцию. Срок хранения части рыбных изделий был сокращен с 30 дней до 24.