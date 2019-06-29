Найденный мертвым в лесу Пирита 19-летний юноша был мамбл-рэпером. Он подавал большие надежды

Брэндон-Энрико читал мамбл-рэп под именем Mängupoi$$ Käru. екоторые его творения есть на YouTube и Soundcloude. Его песни звучали в эфире Raadio 2. Он также выступал на фестивале Tallinn Music Week.

Два дня назад полиция просила помощи в поисках 19-летнего Брэндона-Энрико, который самовольно ушел из больницы в Таллинне и пропал.

Молодой человек самовольно ушел из больницы 19 июня и после этого близкие не могли с ним связаться. Полицейские нашли его 21 июня на Петербуржском шоссе на окраине Таллинна и отвезли его в больницу.

Когда полицейские вместе с молодым человеком направились в приемный покой, ему удалось убежать в расположенный рядом лес. В течение нескольких часов его искали полицейские вместе со служебными собаками, также полицейские общались с его близкими и проверили места, где он мог находиться, но поиски не принесли результатов.

Вчера полицейские вместе с помощниками полицейских проверили одно место в лесу у реки Пирита. В 21.30 они нашли тело Брэндона-Энрико, без признаков насильственной смерти.

Полиция и редакция Delfi выражает близким соболезнования.