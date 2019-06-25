Найденное в карьере Айду с камнем на шее животное оказалось собакой(12)
Инспекция окружающей среды выяснила, что найденное в карьере Айду в Ида-Вирумаа животное — не волк, как предполагалось ранее, а собака.
Инспекция окружающей среды выяснила, что найденное в карьере Айду в Ида-Вирумаа животное — не волк, как предполагалось ранее, а собака.
Напомним, что на днях в карьере Айду в Ида-Вирумаа обнаружили ужасную находку — собаку с цепью и камнем на шее. Были подозрения, что это не собака, а пропавший недавно волк, прославившийся в феврале своим спасением из реки Пярну.
В феврале этого года из реки Пярну был спасен молодой волк, которого сначала приняли за собаку. Позже на прославившегося на весь мир волка надели специальный ошейник для отслеживания с GPS-сигналом и отпустили на волю. Недавно GPS-сигнал пропал, и стали говорить о том, что волка, возможно, застрелили в лесах Вирумаа.
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