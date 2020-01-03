Найденная у озера Харку лиса оказалась смертельно больной

Это не первый случай обнаружения собачьей чумки в Эстонии. В ветеринарных клиниках страны в конце 2019 года было диагностировано у собак уже несколько случаев этой болезни.

Болезнь доставленной в клинику лисицы была запущенной, ее состояние ухудшилось и лису пришлось усыпить.

Взятые у лисы анализы были отправлены на исследование в немецкую лабораторию. Вчера были получены результаты — собачья чума и токсоплазмоз.

По словам ветеринаров, собачья чумка — очень заразное вирусное заболевание, которое чаще всего заканчивается летальным исходом. Заболеть им могут собаки, хорьки, лесные животные. Симптомы — нарушения пищеварения, кашель, чихание, воспаление глаз, проблемы с кожей, жар, неврологические отклонения (судороги).

Нужно учитывать, что инкубационный период (до появления признаков болезни) может составлять несколько недель. Животное становится разносчиком вируса уже за пять дней до появления симптомов, а также может быть опасно на протяжении до четырех месяцев после завершения лечения. Врачи советуют людям при контакте с больным или подозрительным животным строго следовать гигиеническим нормам: менять одежду и обувь, использовать дезинфицирующие средства, проветривать одежду. Если ваш домашний любимец был в контакте с больным животным, то рекомендуется его вакцинировать.

Защитники животных из организации Eesti Metsloomaühing призывают сообщать о замеченных больных животных по телефону 5632 22 00.