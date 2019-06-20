НАИМИЛЕЙШЕЕ ВИДЕО: Мама-утка и утята добровольно "сдались" в зоопарк и наслаждаются летом

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На прошлой неделе во вторник у западных ворот Таллиннского зоопарка взору открылась милейшая картина: мама-утка и утята пролезли под забором в зоопарк и отправились к птичьему пруду.