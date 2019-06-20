20.06.2019, 09:17

НАИМИЛЕЙШЕЕ ВИДЕО: Мама-утка и утята добровольно "сдались" в зоопарк и наслаждаются летом

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rus.delfi.ee
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НАИМИЛЕЙШЕЕ ВИДЕО: Мама-утка и утята добровольно "сдались" в зоопарк и наслаждаются летом
Ekraainitõmmis

На прошлой неделе во вторник у западных ворот Таллиннского зоопарка взору открылась милейшая картина: мама-утка и утята пролезли под забором в зоопарк и отправились к птичьему пруду.

Теперь все семейство проживает в безопасной среде и наслаждается летом.

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