Находящийся в Мустамяэ центр вспомогательных средств временно закрыт

По словам руководителя сферы обслуживания Invaru Кадри Тийдо, временным закрытием своего представительства в Мустамяэ предприятие желает защитить как нуждающихся в помощи, так и своих работников. «Мы решили сосредоточить обслуживание нуждающихся в помощи в таллиннском представительстве по адресу Peterburi tee 14a, в котором можно лучше справляться в несколько смен в нынешней особой ситуации и в котором гарантирована лучшая доступность вспомогательных средств, а также это позволяет нашим работникам при необходимости отсутствовать на рабочем месте», - отметила Тийдо. Она добавила, что все остальные представительства по всей Эстонии открыты в свое обычное рабочее время и во всех можно получить вспомогательные средства из основных групп средств.

Команда терапевтов-техников Invaru в связи с чрезвычайной ситуацией с 16 марта осуществляет свою работу удаленно. Для предотвращения возможного распространения вируса и в интересах пользователей вспомогательных средств о новых визитах пока не договариваются, поскольку большая часть клиентов входят в группу высокого риска по распространении короновируса. Все запросы на консультацию и встречи регистрируется по телефону или через э-почту и позже они будут разрешены. Ремонт и транспортировка вспомогательных средств сейчас осуществляют как обычно.