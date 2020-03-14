Находящийся в Мустамяэ центр вспомогательных средств временно закрыт

Представительство крупнейшего в Эстонии Центра вспомогательных средств Invaru в Мустамяэ по причине распространения короновируса и исходя из объявленного правительством чрезвычайного положения, закрыто с понедельника, 16 марта до стабилизации ситуации. Для приобретения или возврата вспомогательных средств в дальнейшем можно обращаться в другое таллиннское представительство на Петербури теэ.
По словам руководителя сферы обслуживания Invaru Кадри Тийдо, временным закрытием своего представительства в Мустамяэ предприятие желает защитить как нуждающихся в помощи, так и своих работников. «Мы решили сосредоточить обслуживание нуждающихся в помощи в таллиннском представительстве по адресу Peterburi tee 14a, в котором можно лучше справляться в несколько смен в нынешней особой ситуации и в котором гарантирована лучшая доступность вспомогательных средств, а также это позволяет нашим работникам при необходимости отсутствовать на рабочем месте», - отметила Тийдо. Она добавила, что все остальные представительства по всей Эстонии открыты в свое обычное рабочее время и во всех можно получить вспомогательные средства из основных групп средств.
Команда терапевтов-техников Invaru в связи с чрезвычайной ситуацией с 16 марта осуществляет свою работу удаленно. Для предотвращения возможного распространения вируса и в интересах пользователей вспомогательных средств о новых визитах пока не договариваются, поскольку большая часть клиентов входят в группу высокого риска по распространении короновируса. Все запросы на консультацию и встречи регистрируется по телефону или через э-почту и позже они будут разрешены. Ремонт и транспортировка вспомогательных средств сейчас осуществляют как обычно.
«Просим всех клиентов, которые нуждаются в помощи физиотерапевта или техника, или же хотят обратиться к нам с просьбой о ремонте или обслуживании вспомогательного средства, связаться по телефону 602 5400, который работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00», - советует Тийдо, при этом прося прощения за возможные неудобства. «Здоровье и благополучие наших клиентов и работников для нас сверхважно, и для предотвращения распространения вируса необходим вклад всего общества. Поэтому мы надеемся, что эти вынужденные меры найдут понимание».
Центр вспомогательных средств Invaru – крупнейший эксперт Эстонии в области вспомогательных средств для людей с особыми потребностями в передвижении. Пункты обслуживания центра, которые располагаются в девяти городах республики, ежемесячно посещают более 10 000 нуждающихся в помощи людей.
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