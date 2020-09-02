Находящийся под следствием в России интернет-разработчик Александр Литреев утверждает, что тайно сбежать в Эстонию ему помогли эстонские дипломаты

– Александр, вы сообщили, что вам помогли уехать в мае, а публично вы решили об этом сообщить только сейчас. Почему вы выдержали эту трехмесячную паузу?
– Я беспокоился о безопасности некоторых людей, которые могут быть с этим связаны, и дождался момента, когда они окажутся также вне зоны риска.
– Каков сейчас ваш статус в Эстонии? И каковы ваши перспективы на получение гражданства, на получение вида на жительство, если у вас до сих пор его нет?
– Сейчас у меня есть рабочий вид на жительство, который я имею как предприниматель на территории Эстонии. Я намерен здесь оставаться и дальше. У меня 2 сентября начинаются курсы эстонского языка, и я намерен получать гражданство.
- В России вы являетесь обвиняемым в уголовном деле, связанном с наркотиками. Речь идет об этом происшествии в Екатеринбурге, когда вы якобы забрали закладки с "экстази". Какова судьба этого уголовного дела? Опасаетесь ли вы за его дальнейшее развитие? С чем вообще его связываете?
– Я считаю это дело "подставой". Чуть позже буду рад поделиться более подробными деталями – когда буду уверен, что люди, которые могут пострадать, покинут территорию России, и я смогу говорить об этом свободно. Дело на данный момент открыто. Я признал вину, потому что это была стратегия защиты, о которой мы договорились с моим адвокатом. Это было нужно, чтобы иметь возможность ходатайствовать о назначении судебного штрафа. Существует такая практика, что производство дела по статье небольшой тяжести можно прекратить назначением судебного штрафа. В этом случае, если бы это сработало и дело не было бы политическим, мне бы назначили судебный штраф, дело было бы закрыто, и я бы не имел судимости. Так же как это произошло, например, с актрисой Натальей Бочкаревой, когда у нее нашли кокаин или что-то еще, она получила штраф 30 тысяч, её уголовное дело закрыли, она не получила судимость. В моем случае мы тоже хотели ходатайствовать о судебном штрафе, и с нами согласилась следователь Следственного комитета. Она направила в суд прошение о прекращении уголовного дела за назначением судебного штрафа. Несмотря на то, что и сторона обвинения, и сторона защиты были за то, чтобы назначить штраф и закрыть дело, суд отказался это делать и направил дело обратно. Поэтому гадать о том, что будет дальше с этим делом, довольно сложно и, наверное, не нужно. Потому что сейчас я уже нахожусь за пределами России и не опасаюсь стать жертвой кривосудия, скажем так.
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