Находящийся под следствием в России интернет-разработчик Александр Литреев утверждает, что тайно сбежать в Эстонию ему помогли эстонские дипломаты

Александр Литреев – основатель компании "Vee Security Россия". По его словам, он уехал в Эстонию в мае, а помогли ему сотрудники эстонской дипмиссии. Литреев смог выехать из России, несмотря на отсутствие документов, которые были изъяты в рамках его уголовного дела, и на закрытие границ из-за пандемии коронавируса.

22 февраля этого года Александр Литреев прилетел из Эстонии в Екатеринбург по личным делам. В тот же вечер он был задержан полицией с наркотиками. На суде он признался, что купил две таблетки средства MDMA через даркнет. В рапорте полицейского было сказано, что он был задержан после анонимного звонка. В апреле 2020 года Литреев был отпущен из-под домашнего ареста, но дело в отношении него не прекратили.

Литреев – специалист в области кибербезопасности. Созданное им приложение "Красная кнопка" помогает людям, задержанным на митингах и других массовых акциях. Он также запустил проект "Русский слон" по деанонимизации сотрудников правоохранительных органов, которые превышают свои полномочия. Во время блокировки "Телеграма" Роскомнадзором компания Литреева предлагала технические возможности для обхода запрета на использование мессенджера. В 2017 году ведомство просило МВД проверить компанию Литреева в связи с возникшими в отношении него подозрениями в организации ложных блокировок сайтов.

О том, как ему удалось попасть в Эстонию, не дожидаясь российского правосудия, Александр Литреев рассказал в интервью Радио Свобода:

– Я решил уехать, потому что против меня возбуждены несколько уголовных дел, перспективы которых не самые радужные. Когда я был задержан в феврале этого года в Екатеринбурге, в СИЗО я узнал, что на меня заведено еще одно уголовное дело по статье 330.2 – это неисполнение обязанностей гражданина об уведомлении о документах иностранного государства. Следователи говорили, что это из-за моего эстонского вида на жительство. У меня есть временный вид на жительство. Хотя закон предписывает уведомлять либо о гражданстве, либо о постоянном виде на жительство, а у меня был временный.