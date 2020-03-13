13.03.2020, 12:53
Находящийся под следствием старейшина волости Отепя уходит с должности
Старейшина волости Отепя Кайдо Тамберг подал заявление об отставке. По словам пресс-секретаря волости, его отставка не связана с уголовным следствием, инициированным в отношении Тамберга.
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