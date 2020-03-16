Находящиеся в Эстонии иностранцы не обязаны покидать Эстонию, если возвращение домой затруднено

В связи с чрезвычайным положением в Эстонии, Департамент полиции и погранохраны сделал изменения, касающиеся иностранцев. "Для того, чтобы находящиеся здесь иностранцы не должны были по одному подавать ходатайства о продлении времени пребывания, мы даем им право на пребывании в Эстонии автоматически", - сказала советник-эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Лийс Валк.

Те иностранцы, у которых нет преград для возвращения домой, должны покинуть Эстонии до окончания действия основания на пребывание.

Также с сегодняшнего дня, 16 марта, временно приостанавливается ведение всех делопроизводства, касающихся миграции. „Департамент полиции и погранохраны использует ресурсы для предотвращения распространения вируса, поэтoму временно не будут вестись делопроизводства по визам, продлениям виз, а также ходатайствам о виде на жительство, праве на жительство и регистрации временной работы. Новые ходатайства будут приниматься, но решения по ним выноситься не будут", - сказала Валк.

Распоряжения в полном объеме найдете в приложении.

Департамент полиции и погранохраны советует подождать с подачей ходатайств до окончания чрезвычайного положения. В крайнем случае подать ходатайства о визе и виде на жительство в бюро обслуживания нашего департамента.

Если это ходатайство о повторном получении вида на жительство, это можно сделать по почте „Pärnu mnt 139, Tallinn, 15060“ или э-почте ppa@politsei.ee. Краткосрочную работу можно зарегистрировать в бюро самообслуживания http://iseteenindus.politsei.ee.