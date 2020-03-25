Находящегося под следствием Ральфа Алликвеэ могут восстановить в должности руководителя больницы

Об этом мэр сообщил на сегодняшней пресс-конференции.
Кылварт объяснил свое решение общим кризисом и чрезвычайным положением, из-за чего медицинская система нуждается в ресурсах, прежде всего человеческих ресурсах. "Это означает, мы нуждаемся как в компетенции, так и в опыте", — пояснил Кылварт. Во-вторых, предъявленное Алликвеэ подозрение не связано, по словам Кылварта, с коррупционными деяниями ради личной выгоды и уголовное производство только в начальной стадии.
Кылварт сказал, что его решение обсуждено с правоохранительными органами и они понимают, почему городу нужен Алликвеэ. "Полномочия Ральфа Алликвеэ и в дальнейшем останутся частично ограниченными, но ITK нуждается в его компетенции и опыте", — сказал Кылварт.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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