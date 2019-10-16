16.10.2019, 15:55

"Надо все самокаты Bolt по утрам к Пирита свозить": Обзор соцсетей о пробках в Таллинне

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rus.delfi.ee
EST 6
Ummik Pirita teel 12.08.2019
Ummik Pirita teel 12.08.2019Foto: Madis Veltman

Сегодня в Пирита снова была огромная пробка, а люди добирались пешком. RusDelfi посмотрел, как на это отреагировали соцсети.

В социальных сетях активно обсуждают утренние пробки в столице Эстонии. В частности, под фотографией, на которой видно, что сегодня люди в Пирита предпочли пешую прогулку езде на автомобиле или автобусе, в Facebook написали:

  • Скоро зима, пора "пирожковые и рюмочные" там открывать, чтобы люди могли погреться и перекусить.
  • Надо все самокаты Bolt по утрам к Пирита свозить.
  • Умные люди пешком пошли.
  • Я на диване лежу, мне эта новость не актуальна.
  • А там по другому бывает?
  • Конечно, идут пешком, машин то нет, когда купят, тогда и будут ездить.
  • Мдааа, вот и покупай дома в элитных гетто.
  • Ну потерпите немного, дорогу сделают и будет вам счастье!
  • Да там всегда так было.

Неделю назад RusDelfi написал о похожей ситуации. Тогда жители Таллинна выходили из автобусов и шли пешком, так как на Пирита теэ сломался автомобиль. Вот как на это отреагировали читатели:

  • Живу в Маарду и счастлив! До города хайвэй 15 минут. Привет жителям пирита!
  • Привет! Вы полагаете, что пробки делают сугубо несчастными тех людей, которые проживают в Пирита? И сейчас со слезами на глазах и с долей зависти к вашему месту жительства они, наверняка, пролистывают сайты недвижимости в поисках жилья в Маарду? Извините, не могу понять подобной иронии. Но то что Вы счастливы — это прекрасно!
  • Давно пора организовать практику убирать аварийные машины с проезжей части при ДТП. Предварительно зафиксировав во всех ракурсах картину происшедшего. Этого достаточно. И несколько свидетелей.
  • Богатые тоже плачут.
  • К чёртовой матери из города! Везде поставить знаки, не пускающие в центр. Очень много машин, это одна беда. А вторая — слишком много ездаков, вообще не годных к управлению автомобилем и получивших права нечестным путём.
  • И Рейди теэ проблемы не решит. Козе теэ тоже стояло все.
  • Зато Мы поем красиво!
  • На кроссоверах ездят многие — это модно. Но никто не додумался остановиться, предложить помощь, отбуксировать сломанное авто, тем самым ликвидировать пробку.
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