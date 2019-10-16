"Надо все самокаты Bolt по утрам к Пирита свозить": Обзор соцсетей о пробках в Таллинне

Сегодня в Пирита снова была огромная пробка, а люди добирались пешком. RusDelfi посмотрел, как на это отреагировали соцсети.
В социальных сетях активно обсуждают утренние пробки в столице Эстонии. В частности, под фотографией, на которой видно, что сегодня люди в Пирита предпочли пешую прогулку езде на автомобиле или автобусе, в Facebook написали:
Скоро зима, пора "пирожковые и рюмочные" там открывать, чтобы люди могли погреться и перекусить.
Конечно, идут пешком, машин то нет, когда купят, тогда и будут ездить.
Мдааа, вот и покупай дома в элитных гетто.
Ну потерпите немного, дорогу сделают и будет вам счастье!
Да там всегда так было.
Неделю назад RusDelfi написал о похожей ситуации. Тогда жители Таллинна выходили из автобусов и шли пешком, так как на Пирита теэ сломался автомобиль. Вот как на это отреагировали читатели:
Живу в Маарду и счастлив! До города хайвэй 15 минут. Привет жителям пирита!
Привет! Вы полагаете, что пробки делают сугубо несчастными тех людей, которые проживают в Пирита? И сейчас со слезами на глазах и с долей зависти к вашему месту жительства они, наверняка, пролистывают сайты недвижимости в поисках жилья в Маарду? Извините, не могу понять подобной иронии. Но то что Вы счастливы — это прекрасно!
Давно пора организовать практику убирать аварийные машины с проезжей части при ДТП. Предварительно зафиксировав во всех ракурсах картину происшедшего. Этого достаточно. И несколько свидетелей.
Богатые тоже плачут.
К чёртовой матери из города! Везде поставить знаки, не пускающие в центр. Очень много машин, это одна беда. А вторая — слишком много ездаков, вообще не годных к управлению автомобилем и получивших права нечестным путём.
И Рейди теэ проблемы не решит. Козе теэ тоже стояло все.
Зато Мы поем красиво!
На кроссоверах ездят многие — это модно. Но никто не додумался остановиться, предложить помощь, отбуксировать сломанное авто, тем самым ликвидировать пробку.
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