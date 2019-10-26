"Надо весь алкоголь запретить полностью!" Читатели RusDelfi поддерживают, отвергают и предлагают новые запреты

RusDelfi написал про: запрет на продажу алкоголя в определенных местах и в определенное время, запрет на солярий и тату для несовершеннолетних, запрет на продажу э-сигарет в интернете, запрет на использование пластиковой посуды на публичных мероприятиях и про желание стерилизовать всех кошек в Нарве.

Реакция читателей:

ЗА

Соглашусь. Хорошие запреты.

Очень верно!

Полностью согласна, а электронные сигареты давно пора запретить вообще.

Полностью со всеми пунктами согласна!

Все правильно!

Отличные ограничения, все по делу и с объяснениями причины. Короче, хватит заниматься медленным самоубийством, это я вам курильщики и алкоголики.

ПРОТИВ