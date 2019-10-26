"Надо весь алкоголь запретить полностью!" Читатели RusDelfi поддерживают, отвергают и предлагают новые запреты

В четверг на RusDelfi вышел текст про запреты, которые недавно вступили или, скорее всего, будут приняты в Эстонии. Читайте, как отреагировали на них читатели портала.
RusDelfi написал про: запрет на продажу алкоголя в определенных местах и в определенное время, запрет на солярий и тату для несовершеннолетних, запрет на продажу э-сигарет в интернете, запрет на использование пластиковой посуды на публичных мероприятиях и про желание стерилизовать всех кошек в Нарве.
Реакция читателей:
ЗА
Соглашусь. Хорошие запреты.
Очень верно!
Полностью согласна, а электронные сигареты давно пора запретить вообще.
Полностью со всеми пунктами согласна!
Все правильно!
Отличные ограничения, все по делу и с объяснениями причины. Короче, хватит заниматься медленным самоубийством, это я вам курильщики и алкоголики.
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