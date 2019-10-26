26.10.2019, 13:31

"Надо весь алкоголь запретить полностью!" Читатели RusDelfi поддерживают, отвергают и предлагают новые запреты


rus.delfi.ee
EST 3
Andineeme
AndineemeFoto: Ilmar Saabas

В четверг на RusDelfi вышел текст про запреты, которые недавно вступили или, скорее всего, будут приняты в Эстонии. Читайте, как отреагировали на них читатели портала.

RusDelfi написал про: запрет на продажу алкоголя в определенных местах и в определенное время, запрет на солярий и тату для несовершеннолетних, запрет на продажу э-сигарет в интернете, запрет на использование пластиковой посуды на публичных мероприятиях и про желание стерилизовать всех кошек в Нарве.

Реакция читателей:

ЗА

  • Соглашусь. Хорошие запреты.
  • Очень верно!
  • Полностью согласна, а электронные сигареты давно пора запретить вообще.
  • Полностью со всеми пунктами согласна!
  • Все правильно!
  • Отличные ограничения, все по делу и с объяснениями причины. Короче, хватит заниматься медленным самоубийством, это я вам курильщики и алкоголики.
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ПРОТИВ

  • Страна запретов.
  • Про запрет на алкоголь в барах не согласна. Скажем, пришли вы компанией в клуб, а там алкоголь только до 3х часов продается, я представляю, какие очереди начнутся, чтобы купить последний коктейль…
  • Нужно запретить самокаты, велосипеды и рикши.
  • А при этом открыто продавать наркотики — например магазин на Айа в Таллине — это вполне нормально?
  • Обидно, что э-сигареты так прижимают. Они помогли мне избавиться от курения, в том числе и их самих. Уж на жидкость без никотина могли бы и снять акциз.

Предложения

  • Музыку бы еще в барах громкую запретить с 21:00. А то соседние дома страдают.
  • Еще бы увеличили время ночного покоя для многоквартирных домов. Было бы вообще идеально! Например, с 21:00 должно быть тихо.
  • Давайте запретим высокопоставленным чиновникам зарплату получать свыше двух тысяч. И мы посмотрим, кто там останется, кто за родину работает, а кто за сумасшедшие деньги.
  • Лучше бы на балконах запретили курить.
  • Надо весь алкоголь запретить полностью!
  • Самый странный запрет — на каждом магазине фотоаппарат перечеркнут, хотя по закону не имеют права запрещать

Очень интересный комментарий:

"Индекс демократии, возможно, и 7, только всем известно, что в Эстонии проблемы решают через запреты. Именно для того, чтобы не решать, легче ведь запретить. Это от неумения".

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