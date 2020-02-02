Надо побеспокоиться уже сейчас! Для получения пособия одинокий пенсионер должен отвечать ряду условий

Это пособие будет выплачено в октябре, но учет "одинокости" пенсионера начинается уже с 1 апреля. Условия для получения пособия следующие.

Пенсионер должен проживать по данным регистра на своей жилплощади один с 1 апреля по 30 сентября, он должен находиться в пенсионном возрасте, и его пенсия по старости должна быть меньше 582 евро.

Какова будет в этом году пенсия — выяснится после 1 апреля, когда базовая часть пенсий будет повышена на 7 евро и пройдет их индексация.

Если в действительности пенсионер проживает один, но на его жилплощади фиктивно зарегистрирован также кто-то еще, то он пособия не получит. Поэтому одиноким пенсионерам нужно привести свои данные регистра в порядок. Если с пенсионером живет находящийся на его содержании ребенок (дети) и он прописан на жилплощади пенсионера, то пособие он получит. Право на получение пособия имеют и жители домов по уходу, а также опекуны и опекаемые.

Для получения пособия не надо подавать ходатайство, Департамент социального страхования выплатит пособие всем, кто отвечает условиям.