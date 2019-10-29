"Надеюсь эти машинки часто проверяют с собачками". Пользователи соцсетей и RusDelfi обсуждают каршеринг

Приводим наиболее интересные цитаты из комментариев в популярной группе EZ-дуны, а также под статьями на сайте RusDelfi.

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Группа EZ-дуны

Vitali Semenjuk Первый штраф ситибишки? Я думал им можно везде парковаться!? Знает кто что? Получается все же нельзя парковаться, там, где вздумается? Мутная тема с этими машинками.

Svetlana Letta Была статья, что не дали разрешение на бесплатную парковку

Pavel Banahh Правильно и зделали что не разрешили, а то расплодились🤣

Денис Горбачёв Пока в районах не будет платной парковки, проблема не уйдет!

Tiina Edell Там над бардачком (на каждой машине)наклеена красная круглая наклейка с информацией где им парковаться запрещено 🚫 🤦‍♀️👍

Ваня Беспалов Автор заявлял, что дважды уже пользовался. Есть в этом чуде автопрома парковочные часы?

Gelvih Daniil Те кто уже пользовался, это реально выгоднее чем такси и от?

Aleksandr Kozintsev посчитайте, цифры же есть. Если у вас нет ежедневных поездок на работу за 20-30 км, то в городе удобно должно быть. Такси вроде 50 центов за км, плюс посадка?Там вроде 17 центов? Средняя скорость порядка 30-40 км/час, так и тариф узнаете.

Eduard Ivanov Александр Козинцев Средняя цена по городу 2,5-3 евро

Dmitri Zujev 0,15/мин+0,17/км.

при средней скорости в 30 км/ч - это 0,47 за км получится. Что-то это на такси по цене начинает быть похожим.

(фактически средняя скорость в городе у меня еще меньше, около 26 по компьютеру)