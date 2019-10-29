"Надеюсь эти машинки часто проверяют с собачками". Пользователи соцсетей и RusDelfi обсуждают каршеринг

Lena Saykova преимущество в том, что, например, если нужно из точки А в точку Б, заезжая еще в 2-3 места, в течение часа. заплатишь ты в двое меньше, чем на такси.
Портал RusDelfi
Как собираетесь отследить кто царапнул машину и кто слил бензин))))
Веня
или заправился по их карточке. Это потенциальный риск для пользователя, при любой утечке акаунтов или потере телефона
Хоп
Из обозрения сделал вывод - такси несоизмеримо комфортнее, удобнее и лучше. Тот же самый каршеринг, только уже с водителем. Нет головной боли куда поставить чужую машину, хватит ли бензина, какие штрафы с меня снимет владелец машины за то что я что-то не так сделаю, какие штрафы с меня снимет дорожная или муниципальная полиция и т. д. Вызвал такси, воспользовался услугой и машина уехала. Быстро, удобно, просто. А здесь мне предлагается почти та же головная боль и проблема с парковкой при кратковременном владении чужой машиной.
И
как всегда власти наши отстают от быстро развивающегося мира. Так и не приняли закон по самокатам (и даже великам), которые носятся по тротуарам и сбивают людей, а на дорогах сбивают их. Парковку бесплатную не дали, хотя опят других городов говорит, что это лучше и были бы меньше цены. Они еще не доросли до современного общества. Это такие выкидыши советского режима, внутри недоразвитые и старые!
Шурик
Надеюсь эти машинки часто проверяют с собачками.
Это нарушение закона
Пользовательское соглашение у них на англ
Как это? А закон о языке? Томуск спит, что ли?
а что
даже при наличии собственного автомобиля достаточно удобно пользоваться только в аэропорт или обратно, если надо бросить машину на парковке на несколько дней или недель. Приехал, бросил, улетел...
Me
Всё правильно делают наши власти. Надо посмотреть, потестить, а не сломя голову решения принимать. И с пенсией молодцы, и с налогообложением дивидендов грамотно, и с иммигрантами. Куда не копнёшь везде всё ОК! Только надо ребята читать и разбираться а не охать и ахать.
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