29.10.2019, 20:27

"Надеюсь эти машинки часто проверяют с собачками". Пользователи соцсетей и RusDelfi обсуждают каршеринг

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EST 82
Citybee autod linnas 16.10.2019
Citybee autod linnas 16.10.2019Foto: Andres Putting

Осенью краснеют не только листья клена, но и Фиаты на улицах Таллинна. Комментаторы в соцсетях и на сайте RusDelfi продолжают обсуждение главной новинки сезона - каршеринга от CityBee.

Приводим наиболее интересные цитаты из комментариев в популярной группе EZ-дуны, а также под статьями на сайте RusDelfi.

Внимание, орфография и пунктуация пользователей сохранена

Группа EZ-дуны

Vitali Semenjuk Первый штраф ситибишки? Я думал им можно везде парковаться!? Знает кто что? Получается все же нельзя парковаться, там, где вздумается? Мутная тема с этими машинками.

Svetlana Letta Была статья, что не дали разрешение на бесплатную парковку

Pavel Banahh Правильно и зделали что не разрешили, а то расплодились🤣

Денис Горбачёв Пока в районах не будет платной парковки, проблема не уйдет!

Tiina Edell Там над бардачком (на каждой машине)наклеена красная круглая наклейка с информацией где им парковаться запрещено 🚫 🤦‍♀️👍

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Ваня Беспалов Автор заявлял, что дважды уже пользовался. Есть в этом чуде автопрома парковочные часы?

Gelvih Daniil Те кто уже пользовался, это реально выгоднее чем такси и от?

Aleksandr Kozintsev посчитайте, цифры же есть. Если у вас нет ежедневных поездок на работу за 20-30 км, то в городе удобно должно быть. Такси вроде 50 центов за км, плюс посадка?Там вроде 17 центов? Средняя скорость порядка 30-40 км/час, так и тариф узнаете.

Eduard Ivanov Александр Козинцев Средняя цена по городу 2,5-3 евро

Dmitri Zujev 0,15/мин+0,17/км.
при средней скорости в 30 км/ч - это 0,47 за км получится. Что-то это на такси по цене начинает быть похожим.
(фактически средняя скорость в городе у меня еще меньше, около 26 по компьютеру)

Lena Saykova преимущество в том, что, например, если нужно из точки А в точку Б, заезжая еще в 2-3 места, в течение часа. заплатишь ты в двое меньше, чем на такси.

Портал RusDelfi

Как собираетесь отследить кто царапнул машину и кто слил бензин))))

Веня
или заправился по их карточке. Это потенциальный риск для пользователя, при любой утечке акаунтов или потере телефона

Хоп
Из обозрения сделал вывод - такси несоизмеримо комфортнее, удобнее и лучше. Тот же самый каршеринг, только уже с водителем. Нет головной боли куда поставить чужую машину, хватит ли бензина, какие штрафы с меня снимет владелец машины за то что я что-то не так сделаю, какие штрафы с меня снимет дорожная или муниципальная полиция и т. д. Вызвал такси, воспользовался услугой и машина уехала. Быстро, удобно, просто. А здесь мне предлагается почти та же головная боль и проблема с парковкой при кратковременном владении чужой машиной.

И
как всегда власти наши отстают от быстро развивающегося мира. Так и не приняли закон по самокатам (и даже великам), которые носятся по тротуарам и сбивают людей, а на дорогах сбивают их. Парковку бесплатную не дали, хотя опят других городов говорит, что это лучше и были бы меньше цены. Они еще не доросли до современного общества. Это такие выкидыши советского режима, внутри недоразвитые и старые!

Шурик
Надеюсь эти машинки часто проверяют с собачками.

Это нарушение закона
Пользовательское соглашение у них на англ
Как это? А закон о языке? Томуск спит, что ли?

а что
даже при наличии собственного автомобиля достаточно удобно пользоваться только в аэропорт или обратно, если надо бросить машину на парковке на несколько дней или недель. Приехал, бросил, улетел...

Me
Всё правильно делают наши власти. Надо посмотреть, потестить, а не сломя голову решения принимать. И с пенсией молодцы, и с налогообложением дивидендов грамотно, и с иммигрантами. Куда не копнёшь везде всё ОК! Только надо ребята читать и разбираться а не охать и ахать.

Если вы хотите поделиться своим мнением о каршеринге, то оставляйте свои комментарии под данной статьей или пишите на rus@delfi.ee с темой "Каршеринг" или пользуйтесь сервисом "Я - Журналист".

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