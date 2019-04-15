15.04.2019, 19:20
Над пляжами в Пирита и на Пикакари вновь взовьются синие флаги
Над пляжами в Пирита и на Пикакари нынче опять будут развеваться экологические "знаки качества" - Синие флаги, сообщает Раэпресс.
Над пляжами в Пирита и на Пикакари нынче опять будут развеваться экологические "знаки качества" - Синие флаги, сообщает Раэпресс.
Этого знака таллинские пляжи удостаиваются шестой год подряд. Такой же флаг будет украшать и пляж в Пярну.
Кавалеры Синего флага определяются по 32 показателям. И на этот раз у жюри не было к названным пляжам ни одной претензии, только слова похвалы. В том числе относительно качества воды.
Церемонии поднятия флагов пройдут 31 мая.
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