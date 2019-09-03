Над головой мэра Раквере сгущаются тучи: оппозиция требует крови

На прошлой неделе оппозиция инициировала вотум недоверия Торму, который поступит на голосование в конце сентября. К мэру у оппозиции несколько упреков, но в поданном заявлении о недоверии содержится только один — связанный со строительством Моонакюла.

Моонакюла — район Раквере — уже приобрел общегосударственную известность. Гуляя по улицам нельзя не заметить странно (на разных уровнях) построенные тротуары, люди жалуются на влажность и подтопления, непонятно — куда зимой девать снег, есть и другие замечания.

Кроме этого, мэр позволил сначала начать строительные работы, и только затем стал ходатайствовать перед горсобранием о взятии кредита. В июне выяснилось, что дорожные работы уже идут, а денег — почти миллион евро — еще нет.

Бывший мэр, а ныне находящийся в оппозиции председатель ревизионной комиссии Андрес Яадла, говорит что для бюджета города это большая сумма, подобные работы должны быть основательно прописаны в бюджете и программе развития, потому что в Раквере есть и другие районы, нуждающиеся в дорожном ремонте.

"В Раквере стало обычным делом то, что господряд сделан, работы идут, разрешение на строительство выдано, а горсобрание принимает решение по деньгам позже. Горсобрание — как штемпель, который задним числом без широкого обсуждения одобряет крупные инвестиции", — недоволен Яадла, который обращает внимание на то, что сам Торм живет как раз в Моонакюла. Недоволены дорожными работами и многие местные жители.

По мнению депутата местного самоуправления, можно было при разумном планировании привести дороги Моонакюла в порядок гораздо дешевле и направить, к примеру 300 000 евро для строительных работ на исторической улице Пикк. К тому же у Раквере есть крупные культурные проекты — концертный зал Пярта, комплекс Валлимяэ…