Над головой мэра Раквере сгущаются тучи: оппозиция требует крови

Раквере кипит как котел, и существует реальная опасность, что в него попадет вызвавший недовольство оппозиции мэр Марко Торм.
На прошлой неделе оппозиция инициировала вотум недоверия Торму, который поступит на голосование в конце сентября. К мэру у оппозиции несколько упреков, но в поданном заявлении о недоверии содержится только один — связанный со строительством Моонакюла.
Моонакюла — район Раквере — уже приобрел общегосударственную известность. Гуляя по улицам нельзя не заметить странно (на разных уровнях) построенные тротуары, люди жалуются на влажность и подтопления, непонятно — куда зимой девать снег, есть и другие замечания.
Кроме этого, мэр позволил сначала начать строительные работы, и только затем стал ходатайствовать перед горсобранием о взятии кредита. В июне выяснилось, что дорожные работы уже идут, а денег — почти миллион евро — еще нет.
Бывший мэр, а ныне находящийся в оппозиции председатель ревизионной комиссии Андрес Яадла, говорит что для бюджета города это большая сумма, подобные работы должны быть основательно прописаны в бюджете и программе развития, потому что в Раквере есть и другие районы, нуждающиеся в дорожном ремонте.
"В Раквере стало обычным делом то, что господряд сделан, работы идут, разрешение на строительство выдано, а горсобрание принимает решение по деньгам позже. Горсобрание — как штемпель, который задним числом без широкого обсуждения одобряет крупные инвестиции", — недоволен Яадла, который обращает внимание на то, что сам Торм живет как раз в Моонакюла. Недоволены дорожными работами и многие местные жители.
По мнению депутата местного самоуправления, можно было при разумном планировании привести дороги Моонакюла в порядок гораздо дешевле и направить, к примеру 300 000 евро для строительных работ на исторической улице Пикк. К тому же у Раквере есть крупные культурные проекты — концертный зал Пярта, комплекс Валлимяэ…
Ревизионная комиссия заказала у адвокатского бюро Ristal Keba Partnerid предварительную юридическую оценку дорожного строительства в Моонакюла, в ней сказано, что на протяжении всего процесса сделано огромное количество ошибок.
Причиной критического отношения к мэру является не только Моонакюла. Как уже было упомянуто, в Раквере стало нормой то, что сначала начинают какое-то дело, а только потом идут просить денег в горсобрание. Так случилось и с Раквереским банным фестивалем. Который, кстати, по мнению оппозиции был организован нечестно: если финансирование других мероприятий идет через комиссию по культуре, то здесь всё было сдеано быстрее. На фестиваль выделили 25 000 евро, при этом убыток составил 18 000.
К Торму есть и другие претензии, касающиеся конфликта интересов.
"Это не политическая атака, дело в реальном поведении в последние годы в вопросах городского бюджета, что тревожит горсобрание", — подытожил Яадла.
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