Национальные конфликты в Силах обороны Эстонии попали в российские СМИ

Помимо данного случае, в материале также вспоминают и более давние инциденты в Силах обороны, вроде нашумевшей истории со строевой песней про "убийство тибл" или прошлогоднего скандала с выявленными российскими агентами. Корреспондент РИА Новости взял интервью у служившего в эстонской армии молодого человека, который рассказал ему о нюансах прохождения службы.

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