Национальные конфликты в Силах обороны Эстонии попали в российские СМИ

В эстонской армии — очередной скандал на национальной почве, сообщает российский нформационный портал РИА Новости. Депутат Рийгикогу Мартин Хельме заявил, что русскоязычные солдаты батальона в городе Йыхви терроризируют и унижают сослуживцев-эстонцев. Министр обороны Юри Луйк сделал все возможное, чтобы спасти честь мундира. И это не первая постыдная для защитников эстонского государства история, когда военные ссорятся из-за этнического происхождения, отмечает издание.
Помимо данного случае, в материале также вспоминают и более давние инциденты в Силах обороны, вроде нашумевшей истории со строевой песней про "убийство тибл" или прошлогоднего скандала с выявленными российскими агентами. Корреспондент РИА Новости взял интервью у служившего в эстонской армии молодого человека, который рассказал ему о нюансах прохождения службы.
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