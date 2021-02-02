02.02.2021, 20:31

Национальная библиотеке закроется на реконструкцию в следующем году


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Eesti Rahvusraamatukogu serveriruum
Eesti Rahvusraamatukogu serveriruumFoto: Kiur Kaasik

Проект реконструкции Национальной библиотеки архитектурное бюро Sirkel & Mall завершит в марте этого года. Фирма Riigi Kinnisvara надеется объявить тендер на строительство до конца июня, а строительные работы должны начаться в начале 2022 года, пишет rus.err.

На капитальный ремонт библиотеки запланировано 65 млн евро.

Согласно текущим планам, Национальная библиотека начнет переезжать в другое здание в начале 2022 года, чтобы приступить к реставрационным работам. В лучшем случае обновленное здание откроют для гостей в 2025 году.

Здание Эстонской национальной библиотеки реконструируют полностью, в том числе обновят коммуникации и изменят планировку помещений.

Национальная библиотека была построена в 1993 году.

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