Национальная библиотеке закроется на реконструкцию в следующем году
Проект реконструкции Национальной библиотеки архитектурное бюро Sirkel & Mall завершит в марте этого года. Фирма Riigi Kinnisvara надеется объявить тендер на строительство до конца июня, а строительные работы должны начаться в начале 2022 года, пишет rus.err.
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