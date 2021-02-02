Национальная библиотеке закроется на реконструкцию в следующем году

На капитальный ремонт библиотеки запланировано 65 млн евро.

Согласно текущим планам, Национальная библиотека начнет переезжать в другое здание в начале 2022 года, чтобы приступить к реставрационным работам. В лучшем случае обновленное здание откроют для гостей в 2025 году.

Здание Эстонской национальной библиотеки реконструируют полностью, в том числе обновят коммуникации и изменят планировку помещений.

Национальная библиотека была построена в 1993 году.