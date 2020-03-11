11.03.2020, 21:37

Начинаются жесткие меры: на Сааремаа до конца недели закрывают все школы

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EST
Начинаются жесткие меры: на Сааремаа до конца недели закрывают все школы
Jaanus Lensment

Старейшина волости Сааремаа Мадис Каллас сообщил программе "Aktuaalne kaamera", что волостные власти решили закрыть на острове до конца недели все школы.

Сегодня стало известно о двух заразившихся коронавирусом сааремаасцах. Вероятно они подхватили заразу от посещавших остров итальянских волейболистов.

Каллас также уточнил, что детские сады остаются на данный момент открытыми.

Старейшина сказал, что к властям обратились как родители, так и педагоги. Пока неизвестно, кто из детей ходит смотреть волейбольные матчи.

На прошлой недели на Сааремаа состоялись два матча еврокубка между местным клубом и миланским Powervolley. Итальянский клуб заверил, что среди его спортсменов инфицированных нет.

Рекомендации Департамента здоровья

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.

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Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.

Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания.

После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.

Последняя и проверенная информация как на эстонском, так и на русском языках по поводу коронавируса доступна на домашней странице департамента здоровья: https://www.terviseamet.ee/ru

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