14.10.2019, 07:01

Начиная с сегодняшнего дня, в аптеках снова можно пройти вакцинацию от гриппа


rus.delfi.ee
EST
2018/19. aasta gripihooajal vaktsineeris end üle 92 000 inimese.
2018/19. aasta gripihooajal vaktsineeris end üle 92 000 inimese.Foto: Rauno Volmar

В аптеках Эстонии с сегодняшнего дня и до 17 ноября снова можно будет пройти вакцинацию от вируса гриппа. В текущем году вакцинация проводится уже в семи городах и в 23 аптеках.

"Для того, чтобы предотвратить и уменьшить количество заболеваний и смертей от вируса гриппа, а также увеличить осведомленность жителей о важности вакцинации, вакцинация против гриппа должно быть простой и удобной. Это единогласно подтвердили все главные представители учреждений и объединений Эстонии, связанных со здравоохранением", подтвердил член правления Объединений Аптек Эстонии (ОАЭ), провизор Тимо Данилов. "Аптеки расположены в удобных и легкодоступных местах, долго открыты, что дает людям прекрасную возможность сходить на вакцинацию и после окончания рабочего дня", заявил он.

Начало вакцинации в аптеках было положено в прошлом году. "За прошедший сезон гриппа в аптеках прошли вакцинацию более 9000 человек, то есть около 10 процентов от всех людей, прошедших вакцинацию", сказал Данилов. "Общее число вакцинированных было более, чем в два раза больше позапрошлогоднего сезона, поднявшись с 3,2 процентов до 7 процентов, при этом снизилось как число умерших из-за гриппа людей, так и нуждавшихся в интенсивном лечении. Уверен, что у аптек в связи с предоставлением возможности вакцинации в этой статистике своя значимая роль".

"Поскольку в прошлом году вакцинация в аптеках прошла успешно и люди приняли такую возможность с удовольствием, в этом году в дополнение к аптекам в Таллине, Тарту, Йыхви и Курессааре вакцинация осуществляется и в Выру, Ракевере и Пярну", сказал Данилов.

"Ясно то, что хотя знания жителей Эстонии об опасности гриппа и важности вакцинации немного возросла, нам предстоит еще длинный путь для того, чтобы достичь самых низких показателей в Европе. Вакцинация против гриппа должна определенно проводиться всеми, кто находится в группе риска: маленькие дети, пожилые, люди, страдающие хроническими заболеваниям и все, кто тесно с ними соприкасается. Следует учитывать, что грипп может быть опасным для жизни заболеванием и лучшим способом защитить себя и своих близких от него является вакцинация. По этой причине желательно ее пройти и тем людям, которые не входят в группы риска", посоветовал провизор.

Сейчас вакцинация в аптеках проводится уже в 12 странах Европы, в некоторых из них и аптекарями. В Эстонии процедуру вакцинации проводят сотрудники сферы здравоохранения, прошедшие соответствующее обучение и работающие в учреждениях, оказывающих услуги здравоохранения.

В этом году пройти вакцинацию можно в Таллине в Апотеке Соляриса, Виру Кескуса, Ярве Кескуса, Штроми Кескуса, Рокка аль Маре, в Бену аптеке Пельгуранна, Дома здоровья Ласнамяэ, в Евроаптеке Кристиине Кескуса, Сюдамеаптеке Юлемисте Кескуса, Магистрали Кескуса, Ласнамяэ Центрума и Сыпрусе Рими.

За пределами Таллина вакцинацию можно пройти в Тарту в Апотеке рядом с Рими Лыунакескус, в Апотеке Эдени Кескуса, Тарту Кескуса, Раекоя; в Пярну в Апотеке Порт Артур и в Сюдамеаптеке Пярну Максимаркет; в Раквере в Апотеке Пыхъякескуса и Сюдамеаптеке Раквере Максимы; в Йыхви в Апотеке по адресу Нарва мнт 3; в Курессааре в Сюдамеаптеке Сааре Сельвера и в Выру в Сюдамеаптеке Кагукескус.

Время вакцинации можно посмотреть на сайте www.vaktsineeriapteegis.ee

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: