Начиная с сегодняшнего дня, в аптеках снова можно пройти вакцинацию от гриппа

"Для того, чтобы предотвратить и уменьшить количество заболеваний и смертей от вируса гриппа, а также увеличить осведомленность жителей о важности вакцинации, вакцинация против гриппа должно быть простой и удобной. Это единогласно подтвердили все главные представители учреждений и объединений Эстонии, связанных со здравоохранением", подтвердил член правления Объединений Аптек Эстонии (ОАЭ), провизор Тимо Данилов. "Аптеки расположены в удобных и легкодоступных местах, долго открыты, что дает людям прекрасную возможность сходить на вакцинацию и после окончания рабочего дня", заявил он.

Начало вакцинации в аптеках было положено в прошлом году. "За прошедший сезон гриппа в аптеках прошли вакцинацию более 9000 человек, то есть около 10 процентов от всех людей, прошедших вакцинацию", сказал Данилов. "Общее число вакцинированных было более, чем в два раза больше позапрошлогоднего сезона, поднявшись с 3,2 процентов до 7 процентов, при этом снизилось как число умерших из-за гриппа людей, так и нуждавшихся в интенсивном лечении. Уверен, что у аптек в связи с предоставлением возможности вакцинации в этой статистике своя значимая роль".

"Поскольку в прошлом году вакцинация в аптеках прошла успешно и люди приняли такую возможность с удовольствием, в этом году в дополнение к аптекам в Таллине, Тарту, Йыхви и Курессааре вакцинация осуществляется и в Выру, Ракевере и Пярну", сказал Данилов.