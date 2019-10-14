Начиная с сегодняшнего дня, в аптеках снова можно пройти вакцинацию от гриппа

"Ясно то, что хотя знания жителей Эстонии об опасности гриппа и важности вакцинации немного возросла, нам предстоит еще длинный путь для того, чтобы достичь самых низких показателей в Европе. Вакцинация против гриппа должна определенно проводиться всеми, кто находится в группе риска: маленькие дети, пожилые, люди, страдающие хроническими заболеваниям и все, кто тесно с ними соприкасается. Следует учитывать, что грипп может быть опасным для жизни заболеванием и лучшим способом защитить себя и своих близких от него является вакцинация. По этой причине желательно ее пройти и тем людям, которые не входят в группы риска", посоветовал провизор.
Сейчас вакцинация в аптеках проводится уже в 12 странах Европы, в некоторых из них и аптекарями. В Эстонии процедуру вакцинации проводят сотрудники сферы здравоохранения, прошедшие соответствующее обучение и работающие в учреждениях, оказывающих услуги здравоохранения.
В этом году пройти вакцинацию можно в Таллине в Апотеке Соляриса, Виру Кескуса, Ярве Кескуса, Штроми Кескуса, Рокка аль Маре, в Бену аптеке Пельгуранна, Дома здоровья Ласнамяэ, в Евроаптеке Кристиине Кескуса, Сюдамеаптеке Юлемисте Кескуса, Магистрали Кескуса, Ласнамяэ Центрума и Сыпрусе Рими.
За пределами Таллина вакцинацию можно пройти в Тарту в Апотеке рядом с Рими Лыунакескус, в Апотеке Эдени Кескуса, Тарту Кескуса, Раекоя; в Пярну в Апотеке Порт Артур и в Сюдамеаптеке Пярну Максимаркет; в Раквере в Апотеке Пыхъякескуса и Сюдамеаптеке Раквере Максимы; в Йыхви в Апотеке по адресу Нарва мнт 3; в Курессааре в Сюдамеаптеке Сааре Сельвера и в Выру в Сюдамеаптеке Кагукескус.
Время вакцинации можно посмотреть на сайте www.vaktsineeriapteegis.ee
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