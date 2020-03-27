Начиная с сегодняшнего дня наступает пожароопасное время

По словам руководителя отдела по надзору за пожарной безопасностью Тагне Тяхе, при разведении костра или гриле на природе нужно быть предельно осторожным и внимательным, потому что даже маленькая ошибка при использовании открытого огня может привести к тяжёлым последствиям.

”Забытый или заброшенный костёр может легко послужить началом большого возгорания, которое будет опасно как для природы, так и для людей и их домов. Если трава сухая, то ветер очень быстро разнесёт огонь дальше, так может разгореться масштабный пожар, который взять под контроль уже очень сложно”, — сказала Тагне Тяхе.

Из-за распространения коронавируса в Эстонии сейчас действует чрезвычайное положение, поэтому людям запрещено собираться в компании более двух человек. Перемещаться можно только с членами семьи, соблюдая при этом дистанцию с другими людьми минимум два метра. Учитывая эту ситуацию, прогулки на природе и гриль лучше оставить на будущее, когда ограничения больше не будут действовать.

Тёплая погода привела к резкому увеличению числа возгораний. За последние две недели в Эстонии произошло 65 пожаров в лесах и на открытой местности, из них некоторые были очень обширными.

Во время пожароопасного периода костры можно разжигать только в специально отведённых для этого местах. Разводя костры, следует как в лесу, так и на природе или на своем участке следовать требованиям безопасности. Перед тем, как разводить костёр, мы советуем изучить правила местного самоуправления — на густо населённой территории разведение костров может быть запрещено, также могут быть указания, что разрешается использовать для разжигания костра.