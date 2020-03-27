Начиная с сегодняшнего дня наступает пожароопасное время

Костёр можно разжигать только при слабом ветре и при этом внимательно следить, чтобы искры не летели на легко воспламеняющиеся материалы. Место для костра нужно выбирать на безопасном расстоянии от домов и леса. Открытый огонь никогда не оставляйте без присмотра, лучше дать ему догореть, потушить водой или засыпать песком. Очень важно проследить, чтобы костёр не поджёг сухую траву и не разросся в пожар.
Спасательный департамент напоминает, что сжигание прошлогодней сухой травы запрещено круглый год!
Памятка безопасного разведения костра:
· Костер можно разводить только на невозгораемой поверхности, а вокруг костра не должно быть легковоспламеняющихся предметов. Сам костер должен находится на безопасном расстоянии от зданий и леса.
· Огонь можно разводить при безветренной погоде или при слабом ветре (не более 5 м/с). При этом следует следить за направлением ветра, чтобы искры от огня не попали на близстоящие дома, лес или легковоспламеняющиеся материалы.
· В саду в костре можно сжигать только сухую древесину, картон и бумагу.
· В пожароопасное время костер должен находиться на расстоянии 20 метров от леса.
· Костер диаметром меньше 1 метра должен находиться на расстоянии не менее 8 метром от дома или мест хранения горючих материалов.
· Костер диаметром больше 1 метра должен находиться на расстоянии не менее 15 метром от дома или мест хранения горючих материалов.
· Разводя костер необходимо иметь под рукой первоочередные средства для тушения огня (ведро с водой или огнетушитель).
· Огонь нельзя оставлять без присмотра. Уходящий последним должен убедиться в том, что пламя полностью потушено.
Более подробную информацию о безопасном разведении костра можно узнать по инфо-номеру спасательной службы 1524 или здесь.
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