Начиная с понедельника в Старом городе можно кататься на коньках
В понедельник утром, 23 ноября, в Кесклинне школьники откроют 15-й сезон катка на улице Харью.
В понедельник утром, 23 ноября, в Кесклинне школьники откроют 15-й сезон катка на улице Харью.
”Катание на коньках на катке в Старом городе — это отличная возможность хорошо провести время на свежем воздухе. Особенным катание на коньках делает еще и тот факт, что им можно насладиться в исторической обстановке на улице Харью”, — сказал вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.
Изначально планировалось открыть каток в субботу, 21 ноября, но из-за шторма и ливня открытие пришлось перенести. В понедельник утром в 9.00 первыми на лед катка выйдут ученики кесклиннаских школ.
”Мы очень рады, что вне зависимости от погоды и наличия снега у таллиннцев всех возрастов уже много лет существует возможность кататься на коньках три-четыре месяца в году. По данным организаторов за все время работы катка на улице Харью его посетили более полумиллиона человек — это очень впечатляющая цифра”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
Фред Рандвер из Vanalinna Uisupark поблагодарил таллиннские школы, ученики которых являются постоянными посетителями катка. ”В последние четыре года каток в среднем в сезон посещали 21 578 учеников. Свою роль в этом конечно сыграла и переменчивая погода, которая не позволяла кататься на лыжах и коньках на природе. На нашем катке, в свою очередь, можно кататься и в дождь и при температуре до +10 градусов”, — сказал Рандвер.
Больше всего посещаемость у катка на улице Харью была в 2017/2018 сезоне, когда каток посетили 57 862 раз. В день его посещало в среднем полтысячи человек. За 14 лет существования катка его средняя посещаемость была 33 588 человек в сезон. В нынешнем сезоне школы уже забронировали посещение для примерно 10 000 учеников.
Каток открыт при любой погоде каждый день с 10 до 22. Посещение катка для школьных и детсадовских групп является бесплатным. Им также бесплатно выдают шлемы. На месте можно взять на прокат коньки.
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