Начиная с мая полиция сможет штрафовать антимасочников

На согласовании находится законопроект изменения Закона о предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними. Одно из главных изменений предусматривает то, что Департамент здоровья в случае эпидемии инфекционной болезни может прибегнуть к помощи Департамента полиции и погранохраны, Центра тревоги, Спасательного департамент или каких-либо других органов правопорядка.

Кроме того, привлеченные на помощь организации будут иметь полномочия в таком же объеме, как и у позвавшего их на помощь учреждения. Также у полиции будет право самостоятельно штрафовать тех, кто нарушают требования по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Еще одно изменение напрямую связано с пандемией коронавируса — Департамент здоровья в случае эпидемии сможет обязать людей носить средства личной защиты и использовать методы личной защиты в случае эпидемии. То есть, департамент сможет обязать людей носить маски, дезинфицировать руки при входе в помещение и так далее.

Законопроект предусматривает, чтобы тем, кто нарушает требования по борьбе с инфекционными заболеваниями, можно назначать штраф до 300 штрафных единиц, а юридическим лицам — до 32 000 евро. Одна штрафная единица составляет 4 евро, поэтому антимасочники могут получить штраф до 1200 евро.

Законопроект должен быть принят Рийгикогу в начале мая.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!