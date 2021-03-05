Начиная с мая полиция сможет штрафовать антимасочников

Сейчас полиция не может сама штрафовать тех, кто отказывается носить маску в общественных помещениях и тем самым нарушает постановления правительства. Пока еще штрафы антимасочниками выписывает Департамент здоровья, но с мая это может поменяться.
На согласовании находится законопроект изменения Закона о предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними. Одно из главных изменений предусматривает то, что Департамент здоровья в случае эпидемии инфекционной болезни может прибегнуть к помощи Департамента полиции и погранохраны, Центра тревоги, Спасательного департамент или каких-либо других органов правопорядка.
Кроме того, привлеченные на помощь организации будут иметь полномочия в таком же объеме, как и у позвавшего их на помощь учреждения. Также у полиции будет право самостоятельно штрафовать тех, кто нарушают требования по борьбе с инфекционными заболеваниями.
Еще одно изменение напрямую связано с пандемией коронавируса — Департамент здоровья в случае эпидемии сможет обязать людей носить средства личной защиты и использовать методы личной защиты в случае эпидемии. То есть, департамент сможет обязать людей носить маски, дезинфицировать руки при входе в помещение и так далее.
Законопроект предусматривает, чтобы тем, кто нарушает требования по борьбе с инфекционными заболеваниями, можно назначать штраф до 300 штрафных единиц, а юридическим лицам — до 32 000 евро. Одна штрафная единица составляет 4 евро, поэтому антимасочники могут получить штраф до 1200 евро.
Законопроект должен быть принят Рийгикогу в начале мая.
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