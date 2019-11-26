26.11.2019, 18:14

Начиная с декабря 2022 года можно будет использовать только специальную зимнюю резину для северного климата

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EST 4
Начиная с декабря 2022 года можно будет использовать только специальную зимнюю резину для северного климата
Argo Ingver

С этого года использование зимних покрышек обязательно для транспортных средств категории L6e (легкие квадрициклы) и L7e (тяжелые квадрициклы или ATV).

Начиная с 1 декабря 2022 года для использования на транспортных средствах будет только та нешипованная зимняя резина, которая предназначена для использования в северном климате. Соответствующие требованиям покрышки имеют маркировку в виде трех горных вершин и снежинки.

Этот знак выглядит следующим образом.

По-прежнему должны в зимнее время использовать зимнюю резину транспортные средства категории M1, N1 и O2.

Использование шипованной резины разрешено с 15 октября по 31 марта, в случае сложных погодных условий - до 30 апреля. Использование зимних шин обязательно с 1 декабря по 1 марта.

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