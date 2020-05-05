Начиная с 11 мая Elron уплотняет расписание поездов

”Несмотря на то, что ограничения на передвижение продолжают действовать, в настоящее время мы уже наблюдаем некоторое увеличение движения по сравнению, например, с началом апреля. В связи с этим мы также решили не дожидаться окончания режима чрезвычайного положения, и наше расписание движения поездов станет более плотным уже с 11 мая. Наибольшее количество пассажиров в поездах наблюдается в окрестностях Таллинна, в связи с чем в настоящее время мы уплотняем графики движения поездов прежде всего именно в данных примыкающих к столице областях по всем направлениям. К сожалению, ввести в действие полноценное расписание пока еще невозможно — у нас просто не хватит для этого средств, так как сейчас количество пассажиров в поездах примерно на 75% меньше обычного”, — сказал руководитель по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

”На некоторых отрезках, где вследствие ремонтных работ в настоящее время используются заменяющие автобусы, текущее расписание по большей части будет продолжать действовать. Как правило, пассажиры не хотят пересаживаться в автобусы, в связи с чем количество пассажиров в таких поездах особо не выросло”.

Мы по-прежнему рекомендуем покупать билеты на поезда заранее в Интернете, и мы также просим всех таллиннцев и пользователей льгот других самоуправлений регистрировать каждую поездку в билетном автомате.

Ознакомиться с расписаниями можно на сайте Elron www.elron.ee, и вскоре соответствующая информация будет размещена и на платформах ожидания. Информацию о движении поездов можно также бесплатно получить по номеру круглосуточного информационного телефона 616 0245.

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