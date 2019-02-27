Начинается второй этап реконструкции улицы Вабаыхукооли: движение будет закрыто

Работы развернутся на участке между улицами Рахвакооли и Хундитубака.

Улица будет закрыта для движения для всех, кроме местных жителей.

В ходе реконструкции появятся двухполосная шириной 5,5 метра асфальтированная проезжая часть, двухметровой ширины велодорожка, ближе к улице Метсакооли — карман для стоянки семи автомобилей, будут построена система стока осадков, реконструирована система уличного освещения и т.д. Длина участка — 470 метров. Стоимость работ — около 627 тысяч евро. Срок завершения — июль.

Участников движения просят руководствоваться временными дородными знаками!