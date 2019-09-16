Начинается всенародное голосование за претендентов на титул ”Производитель от сердца”

”Мне особо приятно, что теперь, когда у нашего конкурса маленький юбилей, предприятия представили больше всего кандидатов, чем за предыдущие годы”, — сказала глава Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп. ”Цель конкурса — выразить признание людям, благодаря которым в Эстонии находится на высшем уровне пищевая промышленность и на прилавках магазинов большой выбор отечественного товара. Принимая решение о покупке в магазине, стоит помнить, что если мы выбираем эстонский продукт питания, мы помогаем ценить их работу, а также работу десятков тысяч других замечательных людей Эстонии”, — рекомендует руководитель Союза пищевой промышленности.

Кандидат на титул ”Производитель от сердца” Маарика Тоом работает в Eesti Pagar уже 36 лет, и ее вклад в развитие предприятия был неоценим. Коллеги описывают Маарику как блистательную личность и хорошего собеседника, на которого можно всегда положиться. Как работник, она ответственна и точна и замечает важные мелкие детали, которые у других могут остаться незамеченными. Маарика провела неисчислимое количество различных разработок продукции, работая с продуктами от генерации идеи до поступления продукта на прилавок. Именно она помогла Eesti Pagar быть на протяжении многих лет создателем новых вкусовых трендов.

Директор Музея пива Март Халдма устроился на работу в A. Le Coq еще в 1976 году. Март с многолетним стажем работал на предприятии на разных должностях, начиная от мастера и заканчивая директором производства и менеджером по закупкам. Работа на разных должностях означала постоянное саморазвитие и учебу. Сегодня Март продолжает работу директором музея и принял посетителей из 91 страны. Март является экспертов по истории пива, который знакомит с пивоваренным заводом всегда с искренней гордостью и способен даже у несведущего человека зажечь страстный интерес к истории питьевой промышленности. Часто участие в проведенной им экскурсии давало молодежи толчок для трудоустройства на завод.

Ыйэ Притсон выполняет в Gustav роль главного кондитера и творческого директора, работая каждый день во имя того, чтобы качество и ассортимент изделий Gustav были на мировом уровне. Ыйэ — крайне творческая личность, которая стоит за созданием всех рецептов ассортимента Gustav. Сама Ыйэ называет свою работу искусством, а коллеги зовут ее пирожной феей и волшебницей тортов. И хотя она специалист своего дела, она не устает продолжать свое развитие и каждый год посещает специальные курсы у лучших мировых кондитеров. Благодаря этому в Gustav сегодня имеется все, что сейчас в моде в кондитерском мире. Своими знаниями она делится также с другими, обучая в Тартуском народном университете людей, заинтересованных в специальности кондитера. Ыйэ с самого первого дня занималась построением и постоянным развитием предприятия и работает во имя того, чтобы мы могли испытывать гордость за эстонскую кулинарию во всем мире!

Пекарь Валве Хиндриксон отметила в этом году свой 50-й трудовой год в Lõuna Pagarid. Большой стаж служит доказательством любви Валве к своей работе, что не остается незамеченным ни для одного из коллег. Они говорят, что Валве вкладывает в тесто всю свою душу — настолько предана она своей работе! За много лет у Валве накопился значительный багаж навыков, и мастер своего дела любезно делится знаниями также с коллегами и учениками пекаря. Коллеги характеризуют ее крайне теплым и милым человеком, который во время общих мероприятий коллектива всегда является душой компании.

Сырный мастер Valio Eesti Виллу Хинн словно Серый Волк, который работает на предприятии с 1997 года. Помимо работы сырным мастером он работал на таких должностях, как водитель погрузчика, оператор линии, грузчик, приемщик готовой продукции, технолог оборудования и мастер по маслу, и со всеми ими прекрасно справлялся! В случае возможностей самосовершенствования Виллу всегда был среди первых, кто регистрировался участником. Как учащийся на протяжении всей жизни, Виллу приобретает играючи новые необходимые навыки, которыми с удовольствием делится также с молодыми коллегами. В своей работе Виллу очень добросовестный, быстро реагирует и требовательный как к самому себе, так и к другим, чтобы обеспечить высокое качество изделий. По словам коллег, Виллу приятный человек с хорошим чувством юмора, который считает приготовление еды вручную и по-домашнему делом чести.

Народное голосование ”Производитель от сердца” на странице Союза пищевой промышленности в Facebook продлится до 22 сентября. После этого номинантов снова оценит правление Союза пищевой промышленности, которое выберет обладателя титула ”Производитель от сердца”.

У победителя помимо продолжительности стажа работника оценивается также то, какой вклад кандидат внес в развитие предприятия, производственную среду и рабочий коллектив, как он развивал свои навыки и обучал молодых коллег.

В нынешнем году ”Производитель от сердца” в пищевой промышленности выбирается уже пятый год — в прошлом году этот титул получила начальник цеха сыров и технолог Farmi Маре Рая.