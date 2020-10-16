16.10.2020, 14:57

Начинается тендер на исследование места строительства полигона для окончательного хранения радиоактивных отходов


EST
Ojamaa Kaevanduses
Foto: Tanel Meos

Ляэне-Харьюская волость и предприятие AS A.L.A.R.A, занимающееся обращением с радиоактивными отходами, объявляют о проведении тендера на предварительное исследование места строительства постоянного хранения радиоактивных отходов, а также на разработку специальной планировки территории самоуправления и оценки влияния, сообщает Министерство окружающей среды.

Место окончательного захоронения радиоактивных отходов необходимо для того, чтобы на десятилетия вперед обеспечить безопасное хранение имеющихся в Палдиски радиоактивных отходов. В долгосрочном безопасном хранении нуждаются в основном так называемые исторические радиоактивные отходы, которые образовались в процессе ликвидации бывшего учебного центра по подготовке подводников для ядерных субмарин, действовавшего в Палдиски еще во времена Советского Союза.

Кроме того, это хранилище необходимо и для находящихся в настоящее время во временном хранилище радиоактивных отходов промышленных предприятий, медицинских и научно-исследовательских учреждений. Там же находятся и законсервированные секции реакторов подводных лодок. Ядерное топливо из реакторов лодок было извлечено и перевезено в Россию еще в 1995 году. Утилизировать секции реактора в таком виде, как они хранятся сейчас, невозможно. Секции реакторов содержат радиоактивную воду, которая в результате коррозионных процессов может со временем просочиться в окружающую среду. Поэтому не позднее 2040 года необходимо начать работы по демонтажу секций реактора, а образующиеся при этом отходы будут размещены в возведенном к этому сроку постоянном хранилище.

По словам министра окружающей среды Рене Кока, территория бывшего учебного центра атомных подводных лодок в Палдиски может подойти и для планируемого окончательного хранения, однако ясность внесет процесс разработки планировки местного самоуправления и оценки влияния на окружающую среду. ”Согласно имеющимся у нас сведениям, территория учебного центра Палдиски должна быть подходящей в качестве потенциального места, но для подтверждения этого будет разработана специальная планировка территории местного самоуправления. Окончательную уверенность в правильности выбранного места для строительства хранилища даст оценка влияния всех возможных факторов на окружающую среду и сравнение альтернатив”, — пояснил министр окружающей среды.

Выбор места окончательного хранения должен быть сделан к 2025 году, а строительство — начаться в 2037 году. В настоящее время этот процесс координируется Министерством окружающей среды, а с 2024 года эта роль перейдет Министерству экономики и коммуникаций, чьей основной задачей будет координация процесса проектирования и строительства.

Предварительные исследования, проведенные в 2014-2015 гг., показали, что наиболее подходящим техническим решением для хранения является сочетание наземных и подземных сооружений. В общей сложности окончательному размещению подлежит до 3000 м3 отходов. Отходы с наибольшей радиоактивностью, такие, например, как реакторы и закрытые источники излучения, необходимо захоронить под землей на глубине 30-50 метров.

В небольшом объеме — менее одного кубометра в год — радиоактивные отходы образуются в Эстонии и сегодня, в основном, на промышленных предприятиях, а также в медицинских и научно-исследовательских учреждениях. Это отходы с низкой и средней радиоактивностью и они также должны храниться в месте окончательного хранения радиоактивных отходов.

Деятельность, связанная со строительством полигона для окончательного хранения радиоактивных отходов, финансируется из Фонда сплочения Европейского Союза, а также за счет средств Центра инвестирования в окружающую среду (SA KIK). Совокупная стоимость проекта, включая сопутствующие работы, составляет до 7,5 миллиона евро.

Более подробную информацию о предварительных исследованиях, разработке специальной планировки и проведения процесса оценки влияния на окружающую среду можно найти на сайтах AS A.L.A.R.A и волости Ляэне-Харью.

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