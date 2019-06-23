23.06.2019, 17:40

Начинается строительство велодорожки в Клоостриметса


rus.delfi.ee
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Teetööd Tartus Turu tänaval
Teetööd Tartus Turu tänavalFoto: Helena Pass

25 июня начнется строительство велодорожки в Клоостриметса, в ходе которого будут созданы два асфальтированных участка суммарно в 1,6 км длиной. Один из них, длиной в 1,3 км, пройдет параллельно улице Клоостриметса, соединяя дорожки перед домом 29 по этой улице и на перекрестке с улицей Люкати.

При выборе трассы основными факторами послужили имеющиеся пешеходные тропы и стремление сохранить как можно больше леса. В ходе работ предусмотрена прокладка дороги, соединяющей новую дорожку с Пиритаской экономической гимназией, что повысит, по мнению вице-мэра Таллинна Андрея Новикова, безопасность движения.

Стоимость работ - около 307 тысяч евро, срок завершения - сентябрь.

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